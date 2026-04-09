Σ. Ζαχαράκη: «Έχουμε πέντε νέες αιτήσεις για ιδιωτικά πανεπιστήμια -Το 2027 τα νέα βιβλία» - iefimerida.gr

Την ύπαρξη 5 νέων αιτήσεων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Σ. Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για τη χορήγηση αδειών.

Αναλυτικά, η υπουργός Παιδείας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σημείωσε ότι τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του νόμου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων υπάρχει η αίτηση από το πανεπιστήμιο του Georgetown, το οποίο ξεκινά δύο μεταπτυχιακά με τη ΔΕΗ, το ένα φέτος σχετικό με τη διοίκηση στελεχών και το δεύτερο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του χρόνου.

Επιπλέον υπάρχει η αίτηση του πανεπιστημίου Roger Williams μαζί με το Deree, ενώ στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και το European University από την Κύπρο το οποίο, εάν πάρει τη σχετική πιστοποίηση, θα έχει τις εγκαταστάσεις του στην Παλλήνη.

Αίτηση σχετικά με τμήματα για τον πρωτογενή τομέα έχει καταθέσει και το Iowa State University για τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη Γεωργική Σχολή.

Ακόμα, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας για την επόμενη χρονιά υπάρχει αίτηση του πανεπιστήμιο του Sunderland.

«Η χώρα μπορεί να γίνει περιφερειακός και διεθνής κόμβος εκπαιδευτικής πολιτικής από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα» τόνισε η Σ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι υπάρχει παρά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσέλκυση ξένων φοιτητών για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα των δημόσιων πανεπιστήμιων

«Νέα βιβλία από το 2027 -Θα αλλάξουμε την τράπεζα θεμάτων»

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να βρεθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σημείωσε η Σ. Ζαχαράκη επισημαίνοντας ότι το σύστημα θα αλλάξει σε τουλάχιστον 4-5 χρόνια.

«Βάζουμε τους πόρους για να καλλιεργηθεί μια άλλη νοοτροπία», σημείωσε η υπουργός Παιδείας, προσθέτοντας ότι «από το 2027 θα έχουμε νέα βιβλία».

Τέλος, όσον αφορά στην Τράπεζα Θεμάτων σημείωσε ότι έρχονται αλλαγές, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι καταγράφεται αύξηση 25%-30% στην παρακολούθηση του ψηφιακού φροντιστηρίου.