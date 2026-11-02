Υπουργικό Συμβούλιο: 90 έργα που πρέπει να παραδώσουν 20 υπουργεία ως τις εκλογές -Οι στόχοι ανά τομέα - iefimerida.gr

Στην υλοποίηση 90 συγκεκριμένων κυβερνητικών έργων, παραδοτέων έως το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου, επικεντρώθηκε η συζήτηση στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το σχέδιο, το οποίο καλύπτει το σύνολο των 20 υπουργείων, αφορά τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το τρέχον έτος, αλλά και το 2027, με έμφαση σε παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υποδομές και την ασφάλεια.

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Από τα 90 ορόσημα, τα 27 προγραμματίζεται να υλοποιηθούν εντός του 2026 και τα υπόλοιπα 63 το 2027.

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δεν περιορίζει ούτε υποκαθιστά το σύνολο των δεσμεύσεων και των δράσεων των υπουργείων.

Τα σημαντικότερα ορόσημα

Στην οικονομία και τις επενδύσεις, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ 2026, την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, παρεμβάσεις για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και νέους κύκλους ενισχύσεων για μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και περιοχές ειδικής ενίσχυσης.

Στην εργασία, προτεραιότητα έχουν η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας σε νέους κλάδους, το νομοσχέδιο για την εργασία στις πλατφόρμες και η επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στην υγεία, προβλέπονται η συνέχιση και διεύρυνση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ΙΙ», η οργάνωση και λειτουργία του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» και η πιλοτική εφαρμογή νέου μοντέλου κοινοτικής και κατ’ οίκον φροντίδας.

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Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται η παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η ανακοίνωση άνω των 500 νέων σχολείων του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με έναρξη μελετών και η ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για το Εθνικό Απολυτήριο.

Για τη στέγη, προωθούνται το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» για κενά σπίτια, ο πρώτος διαγωνισμός κοινωνικής αντιπαροχής και ο πρώτος διαγωνισμός αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για προσιτή κατοικία.

Στις υποδομές προβλέπονται η παράδοση σε κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 130 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ και η δρομολόγηση νέου τρένου στη σύνδεση Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

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Στο κράτος και τη δικαιοσύνη, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική αναζήτηση δικαιολογητικών, τον Ενιαίο Κώδικα Προσωπικού Δημοσίου Τομέα, την πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο, την αναβάθμιση της «Διαύγειας» και του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, προωθούνται η αναμόρφωση του Οικοδομικού Δικαίου και η αναδιάρθρωση του Κτηματολογίου σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης.

Στην άμυνα και την ασφάλεια περιλαμβάνονται η παραλαβή δύο φρεγατών FDI, η απόκτηση επτά ελικοπτέρων Romeo MH-60R, η πρόσληψη 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου μη επανδρωμένων μέσων στη Μαλακάσα.

Προβλέπονται επίσης τρία νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας και η αναβάθμιση του 112.

Ο προγραμματισμός συμπληρώνεται από τη θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο, τη δημόσια διαβούλευση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε 601 δημοτικές ενότητες, παρεμβάσεις για την αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη νησιωτικότητα, καθώς και την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



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Τα νομοσχέδια που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και θεσμικών παρεμβάσεων:

- Εργασία και τεχνητή νοημοσύνη: Το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της χρήσης αλγορίθμων στην αγορά εργασίας, την προστασία των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831.

- Δικαστική Αστυνομία: Η μετατροπή της σε ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας, με νέο πλαίσιο οργάνωσης, ιεραρχίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της.

- Αντιντόπινγκ: Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (WADA Code 2027).

- Υπουργείο Εσωτερικών: Ερανιστικές ρυθμίσεις για ζητήματα ελληνικής ιθαγένειας, λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του υπουργείου.

- Υπουργείο Ανάπτυξης: Παρεμβάσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο για την απλοποίηση των διαδικασιών τροποποίησης, πιστοποίησης και ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη μείωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.