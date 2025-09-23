Πηγές Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Σωστά τα στοιχεία Τραμπ, το 55% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί - iefimerida.gr

Μία ειδική αναφορά για την Ελλάδα είχε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το 2024 σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες. Στην Αυστρία, ο αριθμός ήταν 53%. Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 54% και στην όμορφη Ελβετία 72%». Όταν οι φυλακές σας γεμίσουν με τους λεγόμενους αιτούντες άσυλο που ανταποδίδουν την καλοσύνη με το έγκλημα, ήρθε η ώρα να τερματίσετε το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τελειώσετε τώρα αλλιώς οι χώρες σας θα πάνε στο διάολο» είπε με το γνωστό του ύφος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγές Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο iefimerida: Το 55% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί

Σχολιάζοντας την αναφορά Τραμπ, πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιβεβαίωναν την ορθότητα των ποσοστών επισήμαναν τα εξής:

«Περίπου το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί. Η πλειοψηφία τους είναι Αλβανοί, Αλγερινοί, Μαροκινοί, Αφγανοί, Πακιστανοί, Τούρκοι, Ιρακινοί και Γεωργιανοί».