Πηγές υπ. Προστασίας του Πολίτη για δημοσίευμα του BBC: Λαμβάνουμε υπ' όψιν τις καταγγελίες -Προστατεύουμε τα σύνορα με σεβασμό - iefimerida.gr

Σε δημοσίευμα του BBC αναφορικά με την προστασία των χερσαίων συνόρων της Ελλάδας απαντούν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, σημειώνουν ότι οι αναφορές του BBC περί «μασκοφόρων μεταναστών που απωθούσαν βίαια άλλους μετανάστες» συνδέονται με περιστατικά «που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023», τονίζοντας ότι «οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση».

Οι πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επανέλαβαν την πάγια θέση της ΕΛΑΣ ότι «η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» αναφέρουν επιπλέον οι πηγές του υπουργείου, προσθέτοντας τα εξής:



«Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων».