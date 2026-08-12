Το υπουργείο Ανάπτυξης απάντησε στην ΕΛΑΣ για θέματα έρευνας: «Επενδύουμε με διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα» - iefimerida.gr

Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, σε όφελος της κοινωνικής συνοχής και της αντιμετώπισης των περιφερειακών ανισοτήτων, αποτελεί στρατηγική επιλογή του υπουργείου Ανάπτυξης και αποτυπώνεται και στα ποσά της χρηματοδότησης.

Αυτό απάντησε το υπουργείο στην κριτική της ΕΛΑΣ για ζητήματα έρευνας.

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Το υπουργείο σημειώνει ότι η αλήθεια και η πραγματικότητα έχουν ως εξής:

Από τα 348,5 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για ερευνητικές δράσεις για το διάστημα 2016-2030, έως τις 30/06/2026 είχαν απορροφηθεί 278 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 232 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2026.

Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται περίπου 68,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία εγκρίθηκαν το 2022 και έχουν απορροφηθεί σε 279 ερευνητικά έργα, πρόγραμμα που ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

Ακόμη, προσθέτει:

«Μέσω του ΤΑΑ, έχουν επιπροσθέτως επενδυθεί 370 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομών και εξοπλισμού των ερευνητικών φορέων της χώρας, τα οποία ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ακόμη τα ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αλλά και η τακτική χρηματοδότηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων (που συμμετέχουν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Σε ό,τι αφορά στα επόμενα στάδια χρηματοδότησης ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμφώνησε με τη διοίκηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ την πλήρη ένταξη του προϋπολογισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων του στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την επόμενη τετραετία -με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιολόγηση- ώστε να είναι διασφαλισμένη η πηγή των απαραίτητων πόρων, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δημοσιονομικό κόστος εξυπηρέτησης δανείων για αυτόν τον σκοπό».



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Τι σχολίασε η ΕΛΑΣ

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι έχει εξαγγείλει δύο αποφάσεις το τελευταίο διάστημα για χρηματοδότηση προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε αυτές.

Πρόκειται για την εξαγγελία ένταξης του προγραμματισμού του ΕΛΙΔΕΚ στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, για την οποία σχολιάζει ότι έγινε «χωρίς κανένα ποσό και χωρίς χρονοδιάγραμμα» και για την εξαγγελία «παράτασης της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ (ΕΛΙΔΕΚ-2)» με «αποδέσμευση» πόρων που «μαζί με την εθνική συμμετοχή αγγίζουν τα 286 εκατ. ευρώ» έως το 2028, για την οποία επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχει δημοσιευμένη διοικητική πράξη.

«Το ερώτημα που οφείλει να απαντηθεί δημόσια: Τα 286 εκατ. του Ιουνίου και η ένταξη στο ΤΠΑ του Αυγούστου είναι πρόσθετοι πόροι ή το ίδιο ποσό σε δύο εξαγγελίες;», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Η έρευνα χρηματοδοτείται με αποφάσεις και εγγραφές στον προϋπολογισμό -- όχι με ανακοινώσεις».

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση με τα στοιχεία και τους σχετικούς πίνακες.

