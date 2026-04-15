Υπόθεση πτυχίο Λαζαρίδη -Η κυβέρνηση στηρίζει τον υφυπουργό, στάση αναμονής απέναντι στην αντιπολίτευση - iefimerida.gr

Διαχείριση της υπόθεσης του κ. Λαζαρίδη προκειμένου να υποστεί τη μικρότερη ζημιά χωρίς να αποπέμψει τον βουλευτή Καβάλας από το κυβερνητικό σχήμα επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Η χθεσινή εμφάνιση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΟΡΕΝ δεν βοήθησε ιδιαίτερα τους κυβερνητικούς χειρισμούς, όμως, εκτιμάται ότι η πολιτική ζημιά θα είναι μεγαλύτερη αν υποκύψει αυτή τη στιγμή στην πίεση της αντιπολίτευσης.

Την ανάλογη πολιτική κάλυψη έδωσε χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη του στον BlueSky. «Για τον κύριο Λαζαρίδη αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει θέμα. Και αυτό που γνωρίζω, αυτό λέω. Από κει και πέρα… δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής… αυτό γνωρίζω, αυτό σας λέω. Άρα οφείλω να μεταφέρω την εικόνα την οποία έχω», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, εμφανιζόμενος πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Το θέμα απασχόλησε από νωρίς χθες το πρωί τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του, αφού πρόκειται για μία υπόθεση στην οποία ταιριάζει απόλυτα η φράση «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα».

Υπόθεση Λαζαρίδη: Η κυβέρνηση επιλέγει στάση αναμονής απέναντι στην αντιπολίτευση

Η αποπομπή του κ. Λαζαρίδη, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του, θα αποτελούσε πλήγμα για την εικόνα της κυβέρνησης και θα έδινε μία νίκη στην αντιπολίτευση με ιδιαίτερες προεκτάσεις. Φθορά, σύμφωνα με τις συζητήσεις που έγιναν, αποτελεί και η παραμονή αφού είναι ένα ζήτημα που θα συντηρήσουν τα άλλα κόμματα και αναμένεται να τεθεί στον Πρωθυπουργό στην προ ημερησίας συζήτηση που θα γίνει την Πέμπτη στη Βουλή, αφού ο κ. Λαζαρίδης εκτός των άλλων υπήρξε και για χρόνια στενός συνεργάτης του. Προς το παρόν, επιλέχθηκε το δεύτερο. Επικράτησε η ψυχραιμία και η διατήρηση στάσης αναμονής, περιμένοντας να δουν πως θα εξελιχθεί η υπόθεση, με στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου να αποκλείουν άμεσα εξελίξεις.

«Το αν, το ξαναλέω και προσέχω και κάθε μου λέξη, το αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, τι έγινε το 2007 υπηρεσιακά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διατηρώντας απόσταση …ασφαλείας σε περίπτωση που προκύψουν άλλα δεδομένα. Ο κ. Λαζαρίδης αντέκρουσε την κατηγορία ότι εξαπάτησε το Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ, επιδεικνύοντας στον τηλεοπτικό φακό το πτυχίο από ιδιωτικό κολλέγιο της δεκαετίας του 90 και επικαλούμενος τις προϋποθέσεις προσλήψεις για τους μετακλητούς υπαλλήλους.

«Το 2007 λοιπόν μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο», όπως είπε. Η κυβέρνηση στέκεται στο γεγονός πως «δεν προσκόμισε κάποιο ψευδή τίτλο ή πλαστό ή παραποιημένο τίτλο σπουδών» και δίνει κάλυψη στον υφυπουργό της, μιλώντας για ανθρωποφαγία από την πλευρά της αντιπολίτευσης.