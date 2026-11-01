 Τη Δευτέρα οι υπογραφές για την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC 390 EMBRAER παρουσία Δένδια - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Δευτέρα οι υπογραφές για την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC 390 EMBRAER παρουσία Δένδια

Νίκος Δένδιας
Νίκος Δένδιας / apimages
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, υπογράφεται η Διακρατική Συμφωνία με την Πορτογαλία για την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC 390 EMBRAER για την Πολεμική Αεροπορία, παρουσία του Νίκου Δένδια και του Πορτογάλου ομολόγου του, Νούνο Μέλο.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας θα υποδεχθεί τον Πορτογάλο υπουργό Άμυνας στις 10:30 π.μ., ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Οι συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών θα επικεντρωθούν στις δυνατότητες συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών τεχνολογικών έργων, με έμφαση στην προηγμένη αμυντική τεχνολογία, στην υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και στην καινοτομία. Θα συζητηθούν επίσης θέματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Ακολούθως θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο περί τις 11:50.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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