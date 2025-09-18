 Η ΚΟ της ΝΔ εκλέγει την Παρασκευή τον Μ. Χαρακόπουλο νέο γραμματέα μετά τον θάνατο Βεσυρόπουλου - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΚΟ της ΝΔ εκλέγει την Παρασκευή τον Μ. Χαρακόπουλο νέο γραμματέα μετά τον θάνατο Βεσυρόπουλου

Ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ
Φωτογραφία: IntimeNews/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει την Παρασκευή η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, αύριο Παρασκευή στις 12.00, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Υπενθυμίζεται πως την θέση κατείχε ο αείμνηστος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς.

Ο πρωθυπουργός έχει προτείνει για την θέση, τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης στην αυριανή ομιλία του προς τους βουλευτές της ΝΔ, θα κινηθεί στο φως των ανακοινώσεων της Θεσσαλονίκης κάνοντας ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν τώρα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα, δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηριωση και στη σχεση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμου για το επόμενο διάστημα (προσυνεδριακές διαδικασίες κλπ).

Η αυριανή διαδικασία, όπως πάντα, είναι ανοικτή για όποιον βουλευτή επιθυμεί να λάβει το λόγο.

Κυριάκος Μητσοτάκης ΚΟ Κοινοβουλευτική Ομάδα Απόστολος Βεσυρόπουλος Μάξιμος Χαρακόπουλος

