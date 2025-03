ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε τις φρικαλεότητες κατά αμάχων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών και Αλαουιτών - iefimerida.gr

Νέα ανακοίνωση για την κατάσταση που εκτυλίσσεται στη Συρία με τις σφαγές αμάχων και θρησκευτικών μειονοτήτων εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στη νέα ανάρτηση, το ΥΠΕΞ καταδικάζει τις φρικαλεότητες κατά αθώων πολιτών, ανάμεσά τους Χριστιανοί και Αλαουίτες. «Αναμένουμε από τις προσωρινές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τη βία, να προστατεύσουν όλους τους αμάχους, να φέρουν στη δικαιοσύνη τους δράστες των φρικαλεοτήτων και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες όλων των Σύριων χωρίς διακρίσεις» αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η ανάρτηση στα αγγλικά του ΥΠΕΞ:

As the situation unfolds in Syria, we condemn the atrocities inflicted on innocent civilians, including Christians and Alawites. We expect the interim authorities to take all necessary measures to stop the violence, protect all civilians, bring to justice the perpetrators of the atrocities and live up to the expectations of all Syrians without discrimination. Greece is steadfastly committed to helping Syria's recovery and prosperity and building strong and representative institutions, which would integrate all Syrians and ensure that ethnic and religious communities including Christians, Alawites, Druze and Kurds are fully included in the political process and can live without fear. Greece closely monitors the situation in Syria and welcomes steps towards de-escalation and national reconciliation.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ (σ.σ. ανεπίσημη μετάφραση από το αγγλικό κείμενο)

«Καθώς η κατάσταση εκτυλίσσεται στη Συρία, καταδικάζουμε τις φρικαλεότητες που έγιναν σε αθώους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών και Αλαουιτών. Αναμένουμε από τις προσωρινές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τη βία, να προστατεύσουν όλους τους αμάχους, να φέρουν στη δικαιοσύνη τους δράστες των φρικαλεοτήτων και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες όλων των Σύριων χωρίς διακρίσεις. Η Ελλάδα δεσμεύεται σταθερά να βοηθήσει την ανάκαμψη και την ευημερία της Συρίας και να οικοδομήσει ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, οι οποίοι θα ενσωματώνουν όλους τους Σύρους και θα διασφαλίζουν ότι οι εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, Αλαουίτες, Δρούζοι και Κούρδοι, θα συμπεριλαμβάνονται πλήρως στην πολιτική διαδικασία και θα μπορούν να ζουν χωρίς φόβο. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Συρία και χαιρετίζει τα βήματα προς την αποκλιμάκωση και την εθνική συμφιλίωση».