 Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου: Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν - iefimerida.gr
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Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου: Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν

Το Υπουργείο Εξωτερικών
Το υπουργείο Εξωτερικών / EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο
στα ανοικτά της Βουλγαρίας εκφράζει η Αθήνα.

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας.

Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

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Στην ίδια ανάρτηση τονίζεται ότι «ως ναυτικό έθνος,η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας».

Το ΥΠΕΞ καταλήγει λέγοντας: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Βουλγαρία και τονίζουμε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Η ανάρτηση:

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