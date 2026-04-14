Σε αυστηρό τόνο το ΥΠΕΞ κατά Άγκυρας: Σας θυμίζουμε τη Συνθήκη της Λωζάννης, η μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική - iefimerida.gr

Αυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.



Η Αθήνα υπενθυμίζει στην Άγκυρα τη Συνθήκη της Λωζάννης η οποία καθορίζει τον χαρακτήρα της μειονότητας ως θρησκευτικής. Υπογραμμίζει, δε, ότι οι ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά δεν συμβάλλουν στην καλή γειτονία και τη ενίσχυση της εμπιστοσύνης.



Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Χρόνια πολλά για την 99η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης!

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της Ένωσης, της πιο παλαιάς οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, για το δικαίωμα χρήσης του ονόματός της, καθώς και τις πρωτοβουλίες που επιδιώκει με αποφασιστικότητα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».