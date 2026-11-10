Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2027, ανέρχεται στα 202,9 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Με τη θετική ψήφο ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Βουλής. «Παρών» δήλωσαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Με ευρεία πλειοψηφία ενέκρινε η Ολομέλεια τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2027, ο οποίος είναι αυξημένος κατά περίπου 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον φετινό και αντιστοιχεί στο 2,3‰ των κρατικών δαπανών.

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Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αποδοχές των 1.567 εργαζομένων του Κοινοβουλίου, που ακολουθούν την οριζόντια αύξηση στο Δημόσιο, όπως και στην ψηφιακή αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Βουλής.

Τι ισχύει με τους μετακλητούς

Από το νέο έτος αλλάζει και η σύνθεση των συνεργατών κάθε βουλευτή που στο εξής θα δικαιούται τρεις μετακλητούς αντί για δύο και δύο αποσπασμένους από το Δημόσιο αντί για τρεις.

Η εξήγηση για αυτή την αλλαγή αποδίδεται στη δυσκολία κυρίως των μικρότερων κομμάτων να βρουν υπαλλήλους για απόσπαση.

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Συνολικώς σήμερα στη Βουλή υπηρετούν 1567 υπάλληλοι με τις προβλεπόμενες θέσεις να ανέρχονται σε 2111.

Κακλαμάνης: «Δεν είναι τα ντουβάρια και το κτίριο η Βουλή. Είμαστε οι άνθρωποι»

Όπως σημείωσε, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον προϋπολογισμό δεν προβλέπεται αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης. «Οι βουλευτές είναι θεσμός και θα πρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς», συμπλήρωσε, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά στην αίθουσα θα βρίσκονται μόνο «γόνοι πλούσιων οικογενειών και ανεπάγγελτοι».

Παράλληλα θύμισε ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι συντάξεις των βουλευτών μειώθηκαν κατά 70%.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης κάλεσε επίσης τα κόμματα να υπερασπίζονται τους υπαλλήλους απέναντι σε «μια μικρή μερίδα Τύπου», τονίζοντας ότι η Βουλή «δεν είναι τα ντουβάρια και το κτίριο. Είμαστε οι άνθρωποι».

Τα έργα που χρηματοδοτεί η Βουλή και τα «γαλλικά»

«Η Βουλή δεν είναι μόνο τα “γαλλικά” που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας και γίνονται πρώτη είδηση στα κανάλια. Έχει και την άλλη όψη της που είναι η ωραία όψη» είπε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης που αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που χρηματοδοτεί το Κοινοβούλιο.

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Σχετικά με την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, της οποίας η εργολαβία είχε σταματήσει, όπως ανακοίνωσε, θα παραδοθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Για το κτίριο της Βουλής ανέφερε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα καλυφθεί με σκαλωσιές για την πρώτη αποκατάσταση των όψεών του εδώ και 180 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα έργο 6 εκατ. ευρώ και διάρκειας δύο ετών.



Με δωρεά χορηγού δημιουργείται και «πράσινη» ταράτσα, ενώ προκηρύσσεται διαγωνισμός για νέο πληροφοριακό σύστημα, μετά την αγορά 1.200 υπολογιστών.

Όσο για το Καπνεργοστάσιο, είπε, ότι αν ανακαινιστεί πλήρως «δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από το κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι».