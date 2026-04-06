Υπεγράφη στην Αθήνα η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα πυραυλικά συστήματα PULS -Ανέρχεται στα 650 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Υπεγράφη στην Αθήνα από τα υπουργεία Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την προμήθεια πυραυλικών συστημάτων ακριβείας PULS προς τον ελληνικό στρατό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας η συμφωνία ανέρχεται σε περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ και εντάσσεται σε στρατηγική «διεύρυνσης των εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού ως βασικού εργαλείου για την ενίσχυση της ισχύος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, την προώθηση πολιτικών στόχων και τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομίας».

Η Διακρατική Συμφωνία για την προμήθεια του Πυραυλικού Συστήματος Πυροβολικού PULS (Precise & Universal Launching System) υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και τον Γενικό Διευθυντή Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και του Διευθυντή της SIBAT Ταξίαρχο (ε.α.) Yair Kulas, στην Αθήνα.

Βάσει όσον αναφέρει η πλευρά των Ισραηλινών, η σύμβαση θα υλοποιηθεί σε τέσσερα χρόνια, ακολουθούμενη από μια επιπλέον δεκαετή περίοδο συντήρησης και υποστήριξης. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και την παραγωγή συστατικών του συστήματος από ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες.

Τι είναι το πυραυλικό σύστημα PULS

Το PULS είναι ένα πολυλειτουργικό σύστημα όπλων σχεδιασμένο να εκτοξεύει πυραύλους σε διάφορες αποστάσεις. Το σύστημα θα παρέχει στην Ελλάδα ακριβείς και επιχειρησιακά αποδεδειγμένες ικανότητες κρούσης.

Η Elbit Systems θα λειτουργήσει ως κύριος εργολάβος και θα προμηθεύσει εκτοξευτές PULS μαζί με ένα ολοκληρωμένο πακέτο πυρομαχικών που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πυραύλους, πυραύλους καθοδηγούμενους με ακρίβεια για διάφορες αποστάσεις και πυρομαχικά περιπολίας.