 «Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει διέξοδο και ελπίδα» -Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε την συμμετοχή της στην ΕΛΑΣ - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει διέξοδο και ελπίδα» -Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε την συμμετοχή της στην ΕΛΑΣ

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, φωτογραφία (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την συμμετοχή της στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε η πρώην υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η κα Ξενογιαννακόπουλου αναφέρει πως ο Αλέξης Τσίπρα δίνει «διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση Ξενογιαννακοπούλου για την προσχώρησή της στην ΕΛΑΣ

«Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνουν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο και διαμορφώνουν την δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής.

Με συνέπεια στις ιδέες μου, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησα στην πολιτική μου διαδρομή, αποφάσισα να συμμετέχω στην συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής».

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