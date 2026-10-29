Ξεκάθαρο μήνυμα Κακλαμάνη για «Συμμαχία Ελλήνων»: Δεν υπάρχει τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα στη Βουλή - iefimerida.gr

Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» δεν είναι κόμμα που εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο έστειλε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Με αφορμή το αίτημα των τριών ανεξάρτητων βουλευτών προς τους δημοσκόπους η «Συμμαχία Ελλήνων», την οποία έχουν συγκροτήσει, να περιλαμβάνεται στις μετρήσεις που κάνουν ως «κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή», ο Πρόεδρος της Βουλής διευκρίνισε ότι για τη Βουλή δεν υπάρχει τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πρόκειται για το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και δημιουργήθηκε από ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονταν από τους «Σπαρτιάτες».

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«Aς δηλώνουν ό,τι θέλουν, για τη Βουλή δεν αποτελούν Κοινοβουλευτική Ομάδα»

Μετά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Επειδή ακούω κάποιους δημοσκόπους ότι έχουν λάβει μια επιστολή από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές ότι αυτοί ανήκουν στη “Συμμαχία Ελλήνων” και ζητούν να τους περιλαμβάνουν στις μετρήσεις που κάνουν ως κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, θέλω να σας διευκρινίσω ότι αυτοί μπορεί να δηλώνουν ό,τι θέλουν.

Για τη Βουλή των Ελλήνων δεν αποτελούν Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, για να συσταθεί ΚΟ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα βουλευτές. Οι δημοσκόποι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Για τη Βουλή δεν υπάρχει καμία τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Τον Νοέμβριο η συζήτηση για την πρόταση Εξεταστικής του ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το Ιδιωτικό Χρέος, ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως η σχετική συζήτηση θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια εντός Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που καταθέτει κόμμα της αντιπολίτευσης στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Η πρώτη ήταν η πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, η οποία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια τον Νοέμβριο του 2023.

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Προκειμένου να «περάσει» η πρόταση, απαιτείται η θετική ψήφος 120 βουλευτών. Επομένως, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη στάση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.