Ξανά στον «Ευαγγελισμό» ο Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη [βίντεο] - iefimerida.gr

Στον «Ευαγγελισμό» πήγε και πάλι το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

O πρωθυπουργός πήγε να ενημερωθεί εκ νέου μετά τη συνάντηση που είχε λίγο νωρίτερα με τον Αντόνιο Κόστα.

Στην πρωινή επίσκεψή του ο πρωθυπουργός έμεινε για 45 λεπτά στο νοσοκομείο.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» και όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο γιατρός που τον χειρούργησε, «οι πρώτες ημέρες θα είναι δύσκολες», καθώς «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι».