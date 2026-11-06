Με τη viral γιαγιά των φιλάθλων του Παναθηναϊκού συναντήθηκε ο Ανδρουλάκης -«Λοιπόν Πρόεδρε, τον Μάιο πάμε για το 8ο…» - iefimerida.gr

Με την αγαπημένη γιαγιά των φιλάθλων της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στην Πελοπόννησο.

Έκανε στάση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας και συνάντησε την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, που γίνεται viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran με τις εύστοχες ατάκες της για τα τεκταινόμενα στο μπάσκετ και τις επιτυχίες του «Τριφυλλιού».