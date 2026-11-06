Τζιτζικώστας: «Ξεκάθαρη προτεραιότητά μας η ασφάλεια των επιβατών και η απρόσκοπτη λειτουργία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών» - iefimerida.gr

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας «EUROCONTROL», στις Βρυξέλλες, μετέβη σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Οργανισμός συντονίζει την εναέρια κυκλοφορία σε όλη την Ευρώπη και ο κ. Τζιτζικώστας ενημερώθηκε για την κατάσταση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο μετά και τις συνεχιζόμενες απειλές για βόμβα σε πτήσεις στην Ευρώπη, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (European Union Aviation Safety Agency - EASA), για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης.

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Μετά την ενημέρωση, ο κ. Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι σήμερα εδώ, στο EUROCONTROL, όπου συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα επανειλημμένα περιστατικά ψευδών απειλών για τοποθέτηση βόμβας σε ευρωπαϊκές πτήσεις. Σήμερα είχαμε 11 νέα περιστατικά σε όλη την Ευρώπη μέχρι στιγμής.

Παραμένουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μόλις ολοκληρώσαμε σύσκεψη με τη συμμετοχή και της EASA, για να αξιολογήσουμε τα σημερινά δεδομένα.

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Το EUROCONTROL, η EASA, οι διαχειριστές των αεροδρομίων, οι αεροπορικές εταιρείες και οι αρμόδιες εθνικές αρχές συνεργάζονται στενά και συντονισμένα, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Οι πιλότοι και τα πληρώματα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις και η συμβολή τους είναι καθοριστική.

Θέλω να εξάρω τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία με την οποία ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Παράλληλα, παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και αξιολογούμε διαρκώς κάθε νέο δεδομένο.

Την επόμενη εβδομάδα, εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας από τα κράτη μέλη θα συναντηθούν ξανά στις Βρυξέλλες, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και να συζητήσουν τα αναγκαία μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συμβάλει στον καλύτερο δυνατό συντονισμό.

Η προτεραιότητά μας είναι ξεκάθαρη: η ασφάλεια των επιβατών και η απρόσκοπτη λειτουργία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών».