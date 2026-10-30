Τζάκρη: Είμαι σε πορεία συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ -Να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να πέσει ο Μητσοτάκης - iefimerida.gr

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ένταξής της στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι βρίσκεται «σε πορεία συνεννόησης» με το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Η ίδια μιλώντας στο Mega σημείωσε αρχικά ότι «το ΠΑΣΟΚ κάνει πραγματικά βήματα προς τα αριστερά και αυτό του πιστώνεται και δημοσκοπικά. Στις δημοσκοπήσεις η επιρροή του κόμματος Τσίπρα αποκλιμακώνεται 0,5% με 1% κάθε μήνα. Δεν είναι πλέον ενθουσιώδης η πορεία του όπως ήταν στην αρχή, γιατί δεν έχει σοβαρές προγραμματικές επεξεργασίες, γιατί αυτά που λέει προγραμματικά δεν είναι καινοτόμα, γιατί δεν φέρνει νέα πρόσωπα από άλλους χώρους. Αν ενσωματώσει αυτούς που πρωταγωνίστησαν στα σταλινικά έκτροπα του Νοεμβρίου 2025 έξω από gazi live, νομίζω ότι η πτωτική πορεία του θα συνεχιστεί».

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Αναφερόμενη στο ΠΑΣΟΚ η κ. Τζάκρη σημείωσε ότι «αργά και σταθερά ανεβαίνει, συσπειρώνει έναν κόσμο γιατί ενσωματώνει ψηφοφόρους που αρχικά είχαν πιστέψει το εγχείρημα Τσίπρα».

Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να έχει ούτε πυρετό με τη ΝΔ

«Το ΠΑΣΟΚ δείχνει σε όλους του τόνους ότι με τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη δεν θέλει να έχει ούτε πυρετό, βέβαια αυτό δυσαρεστεί κάποιους όπως τον κ. Μαρινάκη ο οποίος λέει ότι προτιμούσε την προηγούμενη εκδοχή του ΠΑΣΟΚ που κατά την άποψή του ήταν πιο ποιοτικό αλλά είχε ένα πρόβλημα ήταν στο 4%» σημείωσε η Θ. Τζάκρη και πρόσθεσε:

«Βλέπω και κάτι άλλο, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει προγραμματικά χωρίς φλας απέναντι στον Τσίπρα από αριστερά, και το οδηγεί σε προγραμματικές διορθώσεις και αυτό το κάνει και προς την κυβέρνηση όπως για παράδειγμα τις 120 δόσεις που θα συζητήσουμε στο κοινοβούλιο».

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε αντίθεση με τον Τσίπρα έχει μια πολιτική ανοιχτών θυρών για τους πασοκογεννείς που έρχονται από τον τέως σύριζα και όχι μόνο. Όλοι οι άνθρωποι μαζί με εμένα είχαν ακούσει το κάλεσμα Τσίπρα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και είχαν προστρέξει, 2-3 ξέρω μόνο που δεν έχουν γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ» σημείωσε η κ. Τζάκρη και αναφέρθηκε σε παραδείγματα:

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«Ο κ. Τόσκας για παράδειγμα που είναι στη Νέα Αριστερά, ο κ. Σπίρτζης που είναι πέριξ της Κουμουνδούρου και η κα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία μας είπε προχθές ότι θα γυρίσει στον Τσίπρα. Βέβαια όταν μας έλεγε πριν από δυο χρόνια ότι θέλει να σώσει το σπίτι της μάλλον εννοούσε ότι θα το δώσει αντιπαροχή στον Τσίπρα».

«Είμαστε σε πορεία συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ - Δεν είναι πρόθεσή μου να ενταχθώ στην ΚΟ»

Κληθείσα να απαντήσει εάν θέλει να γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ η κα Τζάκρη σημείωσε ότι «σας είπα που οδηγούν τα πράγματα. Έχουμε συζητήσει είμαστε σε μια πορεία συνεννόησης,. Αυτό για να οδηγήσει σε αποτελέσματα πρέπει να καταλήξει κάπου».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «δεν είναι πρόθεσή μου να ενταχθώ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που θέλω να κάνω με το ΠΑΣΟΚ είναι να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Να συμβάλω και εγώ στην προσπάθεια για να πέσει ο Μητσοτάκης και θεωρώ η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ειλικρινέστατη και είναι η μοναδική που υπάρχει».

«Οι τρόποι για να πάει κάποιος κάπου είναι αυτός» σημείωσε η κ. Τζάκρη και πρόσθεσε ότι «θα συνεργαστεί», «θα συμπλεύσει».

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Τέλος, η ίδια σημείωσε ότι «αυτό που κάνω είναι να ασκώ αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη και να προωθώ τα συμφέροντα των πολιτών της Πέλλας με τον καλύτερο τρόπο».