Τσουκαλάς κατά πρότασης Τσίπρα για τα «κόκκινα» δάνεια: «Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα» - iefimerida.gr

«Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει εξίσου δανειολήπτες και funds, κάνει λάθος» τόνισε ο Κ. Τσουκαλάς σχολιάζοντας την πρόταση του Αλ. Τσίπρα για τα «κόκκινα» δάνεια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στον ρ/σ Alpha 98.9, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας την πρόταση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ για επίλυση το υζητήαμτος των «κόκκινων» δανείων μέσω της δημιουργίας ειδικού φορέα, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «η πρόταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα», καθώς «στο δημοσίευμα της "Εφημερίδας των Συντακτών" αναφέρεται, με παραπομπή στον πρόεδρο του κόμματος, ότι θέλουν να βρουν μια win-win διαδικασία δανειοληπτών και funds».

«Γιατί όμως θεωρούν ότι το βασικό στοιχείο είναι να καλύψουμε την κερδοφορία των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν τα funds; Όπως γνωρίζετε, έχουν βάλει τεράστια υπερκέρδη στους ισολογισμούς, τα οποία προϋπολογίζουν ότι θα τα πάρουν από πλειστηριασμούς», είπε ο κ. Τσουκαλάς. Υποστήριξε ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη λύση: «Εμείς θέλουμε να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Για αυτό προτείνουμε την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010». «Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε ως κεντρικό πυλώνα το πώς θα διατηρήσουμε τα κέρδη των funds, όπως φαίνεται να αναφέρεται στο δημοσίευμα. Αυτό είναι θέση που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμενα από ένα κόμμα της Αριστεράς να έχει παρόμοια θέση», σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσδιόρισε τις ενστάσεις του κόμματος επί της πρότασης, αναφέροντας ότι «όπως διάβασα το πρόγραμμα, λέει ότι θα αφορά 12.000 νοικοκυριά με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ποια θα είναι αυτά; Λέει επίσης ότι τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από τα funds θα περάσουν στον νέο φορέα μετά από συμφωνία με τα funds, σε μη υποχρεωτική βάση. Τα funds όμως για ποιον λόγο να δώσουν το ακίνητο, αν είναι να μην πάρουν τα κέρδη που έχουν προϋπολογίσει;». Επιπλέον ανέφερε ότι «σήμερα μπορούν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμό, να ορίσουν εκείνα την τιμή πρώτης προσφοράς, να το χτυπήσουν τα ίδια μέσω εταιρειών κοινών συμφερόντων και να κερδίσουν και από αυτό. Αυτά ακριβώς κάνει και η κυβέρνηση, και επειδή τα κάνει σε μη υποχρεωτική βάση, γι' αυτό αποτυγχάνουν».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο»

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι θα περίμενε «ένα κόμμα της Αριστεράς», να συμφωνεί με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για: επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010, δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών πριν ένα δάνειο πουληθεί, με υποχρέωση, όχι προαιρετική, ενημέρωσης του δανειολήπτη για το τίμημα ώστε να μπορεί να το αγοράσει σε παρόμοια τιμή, περιορισμό στις ενιαίες εγγυήσεις, υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό για όλους τους πιστωτές, ποινές στα funds και τους servicers όταν είναι σε υπερημερία, και ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης όταν προχωρούν σε έκδοση διαταγής πληρωμής ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές σαν αυτή του κ. Πιερρακάκη», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασής της δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ των άκρως κερδοσκοπικών συμφερόντων των funds και των δίκαιων συμφερόντων των δανειοληπτών, όπως προτείνει το κόμμα ΕΛΑΣ». «Εμείς παίρνουμε καθαρή θέση», σημείωσε ο ίδιος.

Απαντώντας σχετικά «με δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ κ. Σιακαντάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους και πρέπει να αυτοδιαλυθούν», ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «είναι ανιστόρητες αυτές οι δηλώσεις» και «δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, και ότι στην ουσία δεν επιλέγει τόσο πολύ τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά το νοιάζει μόνο το ζήτημα της δεύτερης θέσης, στοχοποιώντας άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης». Σχολίασε επίσης ότι «το να έχουν πάει κάποια στελέχη, μειοψηφία, σε ένα νέο κόμμα και να οικτίρουν το προηγούμενο κόμμα τους δεν είναι σοβαρό».

Ερωτηθείς αν υπάρχει σχέδιο διάλυσης των κομμάτων ώστε να ανοίξει χώρος για το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του». «Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα μπορέσει, μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να τα αντικαταστήσει και να περιμένει όποτε δεήσει ο κ. Μητσοτάκης να φύγει», είπε. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα άλλο σχέδιο: «Θέλουμε να φύγει αύριο ο Μητσοτάκης. Δεν μας νοιάζει η επιβεβαίωση προσωπικών στοχεύσεων αλλά η πολιτική αλλαγή για τον τόπο. Είμαστε ένα κόμμα και με στελέχη και με πρόγραμμα και με σχέδιο».

«Στόχος να είμαστε πρώτο κόμμα»

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεννόησης με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ανέφερε ότι «εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το πρόγραμμά τους, ενώ το ίδιο το κόμμα δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε μετεκλογικά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «για αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο» και πως «ο κ. Δούκας είχε κάνει μια δήλωση στο παρελθόν, την οποία νομίζω ότι μετά μετέβαλε». «Εκτιμώ ότι δεσμεύονται όλοι, και έτσι πρέπει, από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι ξεκάθαρες: αυτόνομη εκλογική πορεία, αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το πολιτικό μας σχέδιο και αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση», υπογράμμισε. Σχετικά με το ζήτημα των δημόσιων αντιπαραθέσεων στελεχών, ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει […] η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν. Υπάρχουν τα όργανα για αυτό».

Τέλος. ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση, έχουμε πια ομόφωνες πρόσφατες αποφάσεις συνεδρίου, έχουμε ομόφωνη πρόσφατη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, οι οποίες ορίζουν τη γραμμή. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό, είναι προφανές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ