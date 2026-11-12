Τσουκαλάς: «Αν το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρό ποσοστό, ο πρωθυπουργός ξέρει ότι το Κέντρο θα τον εγκαταλείψει»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ, η συμμετοχή του σε κυβέρνηση προϋποθέτει την εκλογική πρωτιά του», ξεκαθάρισε εκ νέου ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε μία κυβέρνηση μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί αυτό που τον βολεύει. "Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει". Γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει πάρει συνεδριακή απόφαση να μη συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζει ότι το πρόγραμμά μας είναι η μέρα με τη νύχτα με την ασκούμενη πολιτική», ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1. .

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Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του Κέντρου, υποστήριξε ότι όμως «ο κόσμος του Κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο κ. Μητσοτάκης».

«Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να σκηνοθετήσει ένα άλλο πολιτικό σκηνικό από αυτό που είναι το υπαρκτό και να ξανασερβίρει έναν κατεψυγμένο δικομματισμό της προηγούμενης δεκαετίας, που είναι βαθιά ανεπίκαιρος», σημείωσε και τόνισε ότι ξέρει πως μόνο τον κύριο Τσίπρα νικάει με ευκολία. Γνωρίζει πως αν το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρό ποσοστό, το Κέντρο θα τον εγκαταλείψει και θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ».

Όπως επεσήμανε, «ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον κ. Τσίπρα μπορεί να κερδίσει εύκολα» και πως «δημιουργείται μία πόλωση με μη πολιτικά χαρακτηριστικά», όμως «εμείς δεν θέλουμε μια κοκορομαχία στη λάσπη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι σήμερα υπάρχουν δύο πόλοι που συγκρούονται και που έχουν καθαρές διαφορές: «Η Νέα Δημοκρατία, που είναι η τελευταία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ευρώπης, με ένα πρόγραμμα κοινωνικών ανισοτήτων, με άπνοια μεταρρυθμιστική, με χαμηλή παραγωγικότητα, με αποτυχία στην οικονομία και με διάλυση των θεσμών, και το ΠΑΣΟΚ με ένα πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης και κοινωνικής ανάταξης».

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Παράλληλα, εκτίμησε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ και πως «η εκλογική μάχη δεν θα κριθεί στη λάσπη, αλλά στα κοινωνικά ζητήματα».



«Αναμενόμενη εξέλιξη η παραίτηση Τσαβδαρίδη»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, χαρακτήρισε αναμενόμενη εξέλιξη την παραίτησή του, σχολιάζοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν ήταν πειστικές. Ανέφερε ότι «το παιδί δεν φταίει σε κάτι και ούτε πρέπει να στιγματιστεί», για να συμπληρώσει σε πολιτικό επίπεδο πως είναι «ένα δείγμα μιας αλαζονικής και αναξιοκρατικής αντίληψης που έχει η κυβέρνηση».

«Υπάρχει προφανώς η αίσθηση ότι το κράτος είναι λάφυρο και οι γνωριμίες και το προσωρινό κύρος που δίνει μία κυβερνητική θέση μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός», σημείωσε. Έκανε, δε, λόγο για δομικό πρόβλημα στον τρόπο άσκησης της εξουσίας, σχολιάζοντας ότι πριν από τον κ. Τσαβδαρίδη είχαμε τον κ. Μπεκίρη.

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Σε ερώτηση για το σύστημα μοριοδότησης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως «εδώ φαίνεται ότι η μοριοδότηση μπορεί στην ουσία να έχει γίνει ένα πεδίο ώστε να καταργείται στην πράξη η αξιοκρατία» και ότι χρειάζεται να γίνει άμεσα ένας εξορθολογισμός.

«Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου πρέπει να προχωρήσει»

Ως προς τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να προχωρήσει. Εμείς πιέσαμε πολύ εδώ και δύο χρόνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε "δώστε μας χρονοδιάγραμμα". Είχαμε στηρίξει τον εξοπλισμό της χώρας και τις αμυντικές δυνάμεις. Αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις, δεν έχει νόημα. Όταν έχεις αμυντική αυτάρκεια, τότε ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα», επεσήμανε.

Επίσης, επανέλαβε μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία το ΠΑΣΟΚ περιμένει απαντήσεις: «Γιατί χρειαζόταν η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας; Ποιον σκοπό εξυπηρετούσε; Αν θέλω αύριο να κάνω ένα άλλο έργο, θα χρειάζομαι πάντα μια Γαλλία;». «Δημιουργείται, επομένως, ένα προηγούμενο που μπορεί κακόπιστα να χρησιμοποιεί η Τουρκία», είπε. «Και όπως συνέβη», συνέχισε, «η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX και αμέσως -ορθά- η κυβέρνηση εξέδωσε αντι-NAVTEX».

«Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται σε καθεστώς προενταξιακό και δεν έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα έπρεπε αυτό να έχει τεθεί στην Ευρώπη, όταν άρχισε να εντείνεται η τουρκική προκλητικότητα, ενώ η απάντηση της Ευρώπης θα έπρεπε να είναι πιο σκληρή», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.