 Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός θα απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23» - iefimerida.gr
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Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός θα απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23»

Ο Κώστας Τσουκαλάς
Ο Κώστας Τσουκαλάς / Φωτογραφία: eurokinissi, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Ο Πρωθυπουργός, όσο και να κρύβεται, θα απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23 του νομοσχέδιου, με το οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να υφαρπάξει, χωρίς δικαστικό έλεγχο, τις περιουσίες των δανειοληπτών για να τις χαρίσει στα funds», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσθέτει: «Τον περιμένουμε στη Βουλή να μας εξηγήσει για ποιο λόγο επέλεξε αυτό το άρθρο και ποια συμφέροντα υπηρετεί. Ποια χατίρια ήθελαν να κάνουν και ποιες δεσμεύσεις έχουν;  Ελπίζουμε να μην κρυφτεί».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «αποδεικνύεται πως ο ίδιος και ο κ. Πιερρακάκης είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την αναδιανομή υπέρ των λίγων και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας» και σχολιάζει καταληκτικά: «Είναι, συνεπώς, προτιμότερο αντί να μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, να κυκλώσει την ημέρα Τετάρτη στο ημερολόγιο του και να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί».

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