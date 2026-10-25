Τσουκαλάς: Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί αντιδημοκρατική μετάλλαξη - iefimerida.gr

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος κάνει λόγο για αλαζονεία και προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης. Όπως επισημαίνει, η διατύπωση εύλογων ερωτημάτων και η απαίτηση για διαφάνεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πράξεις εναντίον της χώρας.

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«Για την κυβέρνηση της ΝΔ όποιος θέτει εύλογα ερωτήματα, κάνει αντιπολίτευση στη χώρα. Κρίμα για την αντιδημοκρατική μετάλλαξη μιας ιστορικής παράταξης υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εμφανίσει τον εαυτό της ως τον μοναδικό εκπρόσωπο σημειώνοντας πως «σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η Νέα Δημοκρατία έχει το μονοπώλιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας και όλοι οι υπόλοιποι είναι λαϊκιστές, κακομοίρηδες, στερούνται πατριωτισμού και σχεδόν δεν δικαιούνται… δια να ομιλούν».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή αποτελεί πλέον ζήτημα δημοκρατίας και καλεί ακόμη και πολίτες που έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ, με στόχο την προάσπιση των δημοκρατικών και φιλελεύθερων κεκτημένων της χώρας.

«Δεν προκαλεί εντύπωση, όταν η αλαζονεία τους, τους έχει οδηγήσει να κάνουν σημαία το "Μητσοτάκης ή χάος". Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί αντιδημοκρατική μετάλλαξη υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη. Κρίμα για μια ιστορική παράταξη.

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Η προσπάθεια φίμωσης που μεθοδεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει προηγούμενο μετά τη Μεταπολίτευση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και ο αυταρχικός κατήφορος θα σταματήσει με την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα κατεύθυνσης της πολιτικής αλλά και ζήτημα δημοκρατίας.

Γι' αυτό και απευθυνόμαστε και σε κάθε δημοκράτη που στήριζε Νέα Δημοκρατία να συμπαραταχθεί μαζί μας για να διατηρήσουμε το φιλελεύθερο και δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας».