Τσουκαλάς: Μετά από 7,5 χρόνια ο πρωθυπουργός κατάλαβε πως χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

«Πειραματισμός που απέτυχε, ήταν η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Και δυστυχώς αποδείχτηκε ένας επικίνδυνος και κοστοβόρος πειραματισμός», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Σχολιάζει ότι «μετά από επτάμισι χρόνια ο πρωθυπουργός κατάλαβε πως χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Αλλά οι πολίτες δεν θέλουν να συμβληθούν μαζί του γιατί είναι αφερέγγυος. Μπαταχτσής της ελπίδας. Κανείς δεν τον εμπιστεύεται».

Προσθέτει ότι «τα κοινωνικά συμβόλαια γίνονται με την κοινωνία. Ούτε ερήμην της ούτε εναντίον της» και σχολιάζει ότι «το μόνο συμβόλαιο που τηρεί μέχρι κεραίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτό με τα οικονομικά συμφέροντα, τις ελίτ και τα ολιγοπώλια». Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ούτε ρεαλιστικό ούτε ελπιδοφόρο» και πως, αντίθετα, «η ελπίδα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ένα κυβερνητικό σχέδιο ρεαλιστικό, κοστολογημένο και προοδευτικό που μπορεί να δώσει ανάσα στην ελληνική κοινωνία, η οποία διαψεύστηκε από τον λαϊκισμό του κ. Μητσοτάκη».