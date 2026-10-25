Τσουκαλάς για τη Μονή Σινά: Να δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες συμφωνητικό πριν από την υπογραφή του - iefimerida.gr

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα για τη συμφωνία σχετικά με τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και καταγγέλλει την κυβερνητική στάση σε ζητήματα θεσμών και προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού πριν από την υπογραφή του, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του στη λειτουργία και στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ιστορικής Μονής.

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Ο Κώστας Τσουκαλάς αμφισβητεί τους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για την κατάληξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρεται στον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής, στον μοναστικό τρόπο ζωής και στην «αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας», χωρίς, όπως σημειώνει, να κάνει αντίστοιχη αναφορά στην κυριότητα των ακινήτων.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς απαντά και στην κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την πρόταση για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την πολιτική συζήτηση με όρους επικοινωνίας και απορρίπτει διαφορετικές προσεγγίσεις χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες» ή «λαϊκιστικές».



Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά

«Πίσω από τους πανηγυρικούς λόγους του πρωθυπουργού για την κατάληξη της υπόθεσης της Ιεράς Μονής Αγ. Αικατερίνης του Όρους Σινά, παραμένουν τα σοβαρά ερωτήματα.

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Γιατί στην ανάρτησή του αναφέρεται μόνο στον θρησκευτικό χαρακτήρα, τον μοναστικό τρόπο ζωής της Μονής και σε "αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας" και όχι σε κυριότητα;

Για τι ακριβώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση;

Πότε αναδείχθηκε η "θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων";

Πότε ακριβώς αμφισβητήθηκε το πνευματικό καθεστώς και ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής;

Εκείνο, αντιθέτως, που για πρώτη φορά μετά από δέκα πέντε αιώνες αμφισβητήθηκε ευθέως από την κυβέρνηση της φίλης Αιγύπτου ήταν τα ιδιοκτησιακά και περιουσιακά δικαιώματα της Μονής στα ακίνητα αυτής. Πώς ρυθμίστηκαν αυτά τα θέματα και μάλιστα υπό καθεστώς πίεσης;

Εν τέλει, το αν κάτι συνιστά "εθνική επιτυχία" δεν θα κριθεί από τον πρωθυπουργό αλλά από τα ιστορικά και πραγματικά δεδομένα.

Αντί πολλών λόγων, η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού, πριν την υπογραφή του, ώστε να εκτιμηθούν οι συνέπειές του στη λειτουργία και την ιδιοκτησία της Μονής.

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Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ για στείρα αντιπολίτευση στο θέμα της οριζόντιας απαγόρευσης των ανηλίκων ως 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιος όμως τελικά είναι μόνιμα στην όχθη της στείρας άρνησης κάθε εποικοδομητικής συζήτησης μέσα στη Βουλή;

Είναι ο ίδιος και η κυβέρνησή του που αντιλαμβάνονται την πολιτική συζήτηση με όρους επιφανειακής επικοινωνίας, λοιδορούν κάθε άλλη προσέγγιση ως "επικίνδυνη", "λαϊκιστική" και αυτοπροβάλλονται ως οι "μόνοι εκφραστές" της άποψης της κοινωνίας.

Πόση αλαζονεία!

Το είδαμε στην περίπτωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, που μετά από τέσσερα χρόνια που δεν λειτούργησε ποτέ, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι ήταν "αχρείαστη".

Το είδαμε και στις 120 δόσεις που μέσα σε έναν μήνα από "λαϊκισμός" έγιναν προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ας επαναλάβουμε τη θέση του ΠΑΣΟΚ και ας κρίνουν οι πολίτες:

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Το ΠΑΣΟΚ με τροπολογία πρότεινε απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών και περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση για τις ηλικίες 13 και 14 ετών, με συγκεκριμένες εγγυήσεις προστασίας και σεβασμό στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κάθε ηλικίας και επιδιώκει τη σταδιακή ανάπτυξη της ψηφιακής αυτονομίας των εφήβων.

Ακόμη και η Γαλλία που είχε υιοθετήσει τη γενική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 15 ετών, επανήλθε με νέα νομοθετική πρόταση, η οποία προβλέπει διαφοροποίηση ανάλογα με τους κινδύνους των πλατφορμών και δυνατότητα πρόσβασης για παιδιά 13 και 14 ετών με γονική συγκατάθεση.

Είναι τουλάχιστον προσβλητικό για τη νοημοσύνη των πολιτών, ο πρωθυπουργός να ισχυρίζεται πως η νομιμότητα είναι κεντρικό αφήγημα της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, όταν θα μείνει στην ιστορία ως μια άνευ προηγουμένου τετραετία σκανδάλων και διαφθοράς.

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Το πάρτι διαφθοράς τελειώνει με την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Τότε ξεκινά μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.

ΥΓ.: Θα περιμέναμε μετά από μια εβδομάδα σιωπής ο πρωθυπουργός να είχε κάτι να πει για τον "εθελοντή" Διευθυντή του Γραφείου του, κ. Μπεκίρη.

Η αφωνία προφανώς σημαίνει πλήρη κάλυψη σε μια παράτυπη, αντιθεσμική και πολλαπλά προβληματική κατάσταση. Και οι ευθύνες ανάγονται πια στον ίδιον. Όσο διατηρεί τον κ. Μπεκίρη στη θέση του , ο πρωθυπουργός προσβάλλει συνειδητά κάθε έννοια αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Οι πολίτες πλέον ξέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο βασικός υπεύθυνος για την παρακμή των θεσμών στη χώρα».