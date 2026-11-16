 Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη: «Ανιστόρητος και επικίνδυνος, συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα για το Πολυτεχνείο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη: «Ανιστόρητος και επικίνδυνος, συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα για το Πολυτεχνείο»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Κώστας Τσουκαλάς
Ο Κώστας Τσουκαλάς / EUROKINISSI: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε ανιστόρητο και επικίνδυνο τον κ. Γεωργιάδη σχετικά με δηλώσεις του υπουργού για το Πολυτεχνείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι «ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν "δεν υπήρχαν νεκροί" στο Πολυτεχνείο».

Στη συνέχεια στρέφει τα βέλη του προς τον πρωθυπουργό, αναφέροντας «Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας; Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία;».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας. Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία», καταληγει η ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά.

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