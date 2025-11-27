Τσουκαλάς: Οι συλλογικές συμβάσεις και ο κοινωνικός διάλογος να μη γίνονται επικοινωνιακό πυροτέχνημα - iefimerida.gr

«Ήταν ένα μικρό και διστακτικό βήμα μετά από επτά χαμένα χρόνια», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Ο Κωστας Τσουκαλάς σχολίασε τη χθεσινή συμφωνία της υπουργού Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Τσουκαλάς για συλλογικές συμβάσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε «‘εντυπωσιασμένος' από την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι καταργεί μνημονιακούς νόμους». Σημείωσε ότι «τον νόμο 4635 που καταργεί το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, αυτή η κυβέρνηση τον έφερε», προσθέτοντας ότι πρόκειται για τον νόμο «που έθεσε πρωτοφανείς εξαιρέσεις στην αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ώστε να μπορεί υπό προϋποθέσεις να μην ισχύει η ευνοϊκότερη συλλογική σύμβαση αλλά ακόμα και μια χειρότερη». «Αυτή η κυβέρνηση με το άρθρο 53, του ιδίου νόμου το 2019 το ψήφισε», συνέχισε. Πρόσθεσε, ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει τη νομιμότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη «να μη γίνονται οι συλλογικές συμβάσεις και ο κοινωνικός διάλογος σημεία ευκαιρίας κατά τη λογική του ‘τα σηκώνω όταν δυσκολευτώ ή όταν είμαι σε επικοινωνιακό αδιέξοδο'». Είπε επιπλέον ότι «αυτό που παρουσιάστηκε χθες ως μια καινοτομία, είναι η εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 5163 του 2024». Επ' αυτού ανέφερε αναλυτικότερα ότι στις 6 Δεκεμβρίου του 2024 κυρώθηκε μια ευρωπαϊκή οδηγία -«και ενσωματώθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης καθυστερημένα στην εκπνοή του χρόνου»-, η οποία έπρεπε να παρουσιάσει ένα σετ πολιτικών που θα ενισχύσουν τις συλλογικές συμβάσεις. «Τι έκανε αυτός ο νόμος; Είπε ότι ιδρύει μία επιτροπή, αυτή που είδαμε χθες, που πρέπει να βγάλει ένα πόρισμα μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό λοιπόν που έγινε χθες ήταν αναμενόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική εξέλιξη. Προφανώς και είναι», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε πως «το ότι η κυβέρνηση επανήλθε με κάποια ενέργεια, εμείς το βλέπουμε ως θετικό», τονίζοντας ότι «εμείς το λέγαμε άλλωστε, το είχε αναφέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης». Σημείωσε ότι κανείς δεν εμπόδισε την κυβέρνηση να προχωρήσει τόσα χρόνια σε αυτή την πράξη. «Το ότι η επεκτασιμότητα σε ένα βαθμό ενισχύεται, με τη δυνατότητα που έχει η ΓΣΕΕ να συνάπτει συμβάσεις επικουρικά, είναι θετικό», είπε, για να τονίσει ότι όμως δεν πρέπει να χάσουμε τον κεντρικό στόχο «που είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των κλαδικών ομοσπονδιών ώστε να καταρτίζουν ισχυρές συλλογικές συμβάσεις». Σημείωσε ότι για την επεκτασιμότητα χρειαζόταν και πολλά άλλα, όπως να μειωθεί αρκετά περαιτέρω το ποσοστό εργοδοτικής εκπροσώπησης.

Σχετικά με το σημείο της χθεσινής ανακοίνωσης που αφορούσε στην Τριμελή Επιτροπή Προελέγχου των Ετήσιων Μονομερούς Προσφυγής, υποστήριξε ότι «πιο πολύ μοιάζει, σαν ένας ιδιότυπος παρα-ΟΜΕΔ, ακριβώς για να μειωθούν ακόμα περαιτέρω οι περιπτώσεις που θα φτάνουν, στη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία». Υπενθύμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρσι τέτοια μέρα, 27 Νοεμβρίου, συναντήθηκε με τους εταίρους και είπε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να προχωρήσει σε πράξεις προς αυτή την κατεύθυνση», για να συμπληρώσει πως «ένα χρόνο μετά, κάτι κινήθηκε», το οποίο «δεν το υποτιμούμε, δεν πρέπει όμως να είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα». «Θα περιμένουμε να δούμε ώστε να αξιολογήσουμε αλλά το να λέει η κυβέρνηση ότι επανάφερε τις συλλογικές συμβάσεις με μια συνέντευξη δεν είναι ακριβές. Δεν επανέρχονται με μία συνέντευξη», σχολίασε. Σημείωσε δε πως «το να τονίζει μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι αυτό έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση είναι ανήκουστο», αφού «ευρωπαϊκή οδηγία τους υποχρέωνε». Σχολίασε ακόμη πως «το εντυπωσιακό είναι ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις - μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών». Σημείωσε δε ότι δεν είναι πρώτη φορά που υπουργός συνομιλεί με ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, αφού «αυτή ήταν η κανονικότητα πριν το 2010» και πως «μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε ότι επτά χρόνια τώρα το αποτέλεσμα της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει όπως θα έπρεπε στους εργαζομένους» και «ακύρωσε έτσι όλο το αφήγημα της κυβέρνησης ότι δήθεν αυξάνει τα εισοδήματα».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφερθείς στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση «μάθαμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ τυχερά και φυσικά πρέπει να υπάρξει μία εξήγηση για το πώς έχουν σταθεί τόσο τυχεροί όσοι εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Πρόσθεσε ότι «χθες μάθαμε ότι η κ. Σεμερτζίδου δεν έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζοντας: «Τι διαγραφές είναι αυτές που ούτε δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται στους διαγραμμένους; Διαγραφές από τα Lidl. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ