Τσουκαλάς για Π. Ρούτσι: Αναφαίρετο και εύλογο το αίτημα για εκταφή του παιδιού του - iefimerida.gr

«Θεωρούμε ότι είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα, ένα εύλογο αίτημα», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του, σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του.

«Δεδομένου ότι όλο το πολιτικό σύστημα συμπαραστέκεται στο αίτημα αυτό, με δηλώσεις αρμοδίων υπουργών αλλά και όλων των κομμάτων, η εκτίμησή μας είναι ότι δεδομένου ότι δεν διακυβεύεται από την εκταφή κάποιο έννομο αγαθό, και η δικαστική εξουσία θα μπορούσε να ερμηνεύσει το αίτημα υπό το πρίσμα αυτό», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Τσουκαλάς και υπογραμμίζει:

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένα ζήτημα αντιδικίας μεταξύ κομμάτων σε επίπεδο νομικών όρων, είναι ένα ανθρώπινο, ηθικό και κοινωνικό δικαίωμα».

