Τσουκαλάς: Δεν μπορεί να υπάρχει σιωπητήριο για το καλώδιο -Φαιδρές οι δηλώσεις στελεχών της ΝΔ για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση - iefimerida.gr

Τη διαφωνία του με τον ισχυρισμό ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου εξέφρασε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε ότι το κόμμα του έχει στηρίξει σταθερά την υλοποίησή του εν λόγω έργου, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

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«Από την Παρασκευή έχουμε χαιρετίσει την έναρξη του έργου και είμαστε μία δύναμη που έχουμε επιμείνει πολύ στο να υλοποιηθεί η πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει να μας γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα και χαιρετίσαμε εκ νέου την έναρξη των ερευνών. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας για τη χώρα μας, αλλά φυσικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εξού και έχουμε θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα.

» Παραπέμπω στη δήλωση του κ. Μαρινάκη στις 26 Οκτωβρίου ότι μόνον η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να ενημερώσει. Τελικά, το γαλλικό κράτος ήταν εκείνο που ενημέρωσε. Το ερώτημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ είναι απλό: Γνώριζε η Ελλάδα ότι θα υπάρξει ρηματική διακοίνωση; Αν ναι, την είχε εγκρίνει; Ποιο ήταν το περιεχόμενό της;»

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για τη διακοίνωση, ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε: «Χθες στη Βουλή ακούσαμε τον κ. Καιρίδη να υποστηρίζει ότι, παρόλο που δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της διακοίνωσης, θεωρεί ότι θα είναι ανώδυνο. Είναι δυνατόν; Έφτασε ακόμη και στο σημείο να παροτρύνει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ρωτήσει σχετικά τον Ερντογάν. Αυτά είναι αστειότητες.

» Όταν ακούμε τον κ. Θεοχάρη να λέει ότι μία ρηματική διακοίνωση είναι σαν να στέλνει ραβασάκι η ΔΕΗ και τον κ. Χατζηβασιλείου να υποστηρίζει ότι είναι σαν να στέλνει ειδοποίηση η ΕΥΔΑΠ ότι θα σκάψει κάτω από το σπίτι μας, αντιλαμβάνονται όλοι για τι φαιδρή λογική μιλάμε. Μάλιστα, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση της ΔΕΗ, όταν στέλνει ραβασάκι σημαίνει ότι αναγνωρίζει δικαιώματα στον παραλήπτη του. Άρα, ακόμη και ως παραλληλισμός είναι ατυχέστατος».

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Λεονταρισμοί της Τουρκίας

Αναφερθείς, στη συνέχεια, στην τουρκική αντίδραση και το ενδεχόμενο αξιοποίησης της διακοίνωσης στο μέλλον, σημείωσε: «Χθες είχαμε μια εξέλιξη που δείχνει ότι η Τουρκία έσπευσε με λεονταρισμούς να εργαλειοποιήσει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και να ισχυριστεί, προφανώς ανυπόστατα, ότι δήθεν έδωσε άδεια στην εταιρεία να προχωρήσει στην πόντιση του καλωδίου στη δική της υφαλοκρηπίδα.

» Το άγχος μας ποιο είναι; Μην, αν έρθει κάποτε η ώρα να συζητηθούν σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο τα όρια ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, έρθει η Τουρκία και φέρει στο τραπέζι τη ρηματική διακοίνωση, και την επικαλεστεί διεκδικώντας δικαιώματα στην περιοχή. Δεν κρίνουμε τι θα πει το δικαστήριο, αλλά επισημαίνουμε τι μπορεί να επικαλεστεί η Τουρκία».

Να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση

Κατόπιν του απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση και μετά την αντι-NAVTEX που εξέδωσε η Αθήνα, ο κ. Τσουκαλάς επέμεινε στην ανάγκη να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον χειρισμό της υπόθεσης:

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«Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ούτε ενημέρωση. Μάλιστα, ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης είπε το αυτονόητο -κατά τη γνώμη μου- ότι η NAVTEX είναι η επίσημη ενημέρωση και από τη στιγμή που την εκδίδεις δεν χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση. Άρα, εδώ πρέπει να μας πει η κυβέρνηση για ποιο λόγο έπρεπε να παρέμβει η Γαλλία. Σε κάποιο άλλο έργο θα χρειαστούμε μια αντίστοιχη Γαλλία; Θα χρειάζεται κάποιος ενδιάμεσος;»

«Εγώ θέτω ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση, το οποίο μπορεί να απαντηθεί και σε κλειστή σύσκεψη: Πήραμε κάποια άδεια από κάποιον για να ξεκινήσει το γαλλικό πλοίο; Εμείς θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να πάρει κάποια άδεια. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε αυτό.

» Εμείς, λοιπόν, δεν εργαλειοποιούμε τίποτα. Την Παρασκευή είχαμε χαιρετίσει την έναρξη του έργου. Δεν μπορεί, όμως, να υπάρχει σιωπητήριο όταν δημιουργούνται αρνητικά προηγούμενα που στο μέλλον μπορεί να θέσουν σε αμφιβολία ή να "οπλίσουν" την Τουρκία, ώστε να συνεχίσει να λέει ανυπόστατα πράγματα».

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Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύμματος ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε προς την κυβέρνηση η οποία σύμφωνα με τον ίδιο «μας παραπέμπει στον Ερντογάν για να ενημερωθούμε, ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες και επ’ ονόματί τους θέτουμε ερωτήματα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας είναι να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία το πώς ασκείται η εξωτερική πολιτική. Είναι πολύ τυχερή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει μια πατριδοκάπηλη αντιπολίτευση, όπως ήταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση».

Οι αντιφάσεις τη κυβέρνησης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε, επίσης, την αντίφαση που -όπως είπε- υπάρχει στην κυβερνητική επιχειρηματολογία: «Χθες υποστήριζαν ότι μία ρηματική διακοίνωση είναι το ηπιότερο μέσο, ενώ μέχρι τώρα η ίδια η κυβέρνηση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι απαντά σθεναρά στις προκλήσεις της Τουρκίας, μας έλεγε ότι εξέδιδε ρηματικές διακοίνωσεις».

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τα κόμματα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μητσοτάκης μάς είπε χθες ότι τον χωρίζει άβυσσος με κόμματα που βγήκαν από τα σπλάχνα της ΝΔ :με τον κ. Σαμαρά, του οποίου ήταν υπουργός, με την κα Λατινοπούλου, που ήταν υποψήφια βουλευτής του, και τον κ. Βελόπουλο, με τον οποίο έχει συμφωνήσει σε όλα μέσα στη Βουλή. Τον χωρίζει, δηλαδή, άβυσσος με όλους αυτούς, ενώ έχει τους κ.κ. Γεωργιάδη, Πλεύρη και Βορίδη, αλλά δεν τον χωρίζει με το ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα με σαφές πρόγραμμα και κοινωνικό πρόσημο απέναντι στην τελευταία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ευρώπης, τη Νέα Δημοκρατία; Είμαστε, με απλά λόγια, η μέρα με τη νύχτα προγραμματικά, αλλά θέλει να κυβερνήσει με εμάς; Αυτά είναι αστεία πράγματα».

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Τα μετεκλογικά σενάρια

Περιγράφοντας τα δύο πολιτικά ενδεχόμενα μετά τις εκλογές, ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περιθώριο σύγχυσης ως προς τον στόχο του.

«Δύο σενάρια υπάρχουν. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με την υπόλοιπη λαϊκίστικη δεξιά ή ακροδεξιά ή με έναν συντηρητικό πόλο -γιατί δεν είναι όλα τα κόμματα τα ίδια- και θα έχουμε μια κυβέρνηση που γεννά ανισότητες. Είτε με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε με άλλον -δεν μας αφορά- το ΠΑΣΟΚ θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ.

Αυτά είναι λυμένα, αλλά η κυβέρνηση προφανώς θεωρεί ότι σκηνοθετώντας μια κοκορομαχία στη λάσπη με τον κ. Τσίπρα και κάνοντας ταυτόχρονα συνεχώς φλερτ στο ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τον κόσμο του κέντρου και θα συσπειρώσει έναν κόσμο απέναντι στον Τσίπρα, τον οποίο απορρίπτει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία . Αυτή είναι μια σκηνοθεσία του κ. Μητσοτάκη», εκτίμησε.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να αφορά τα προβλήματα της καθημερινότητας:

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«Εμείς φέραμε τροπολογία χθες, ώστε να υπάρξει μετάπτωση στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια, γιατί αναδείξαμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Σήμερα καταθέτουμε τροπολογία με την οποία θα ζητήσουμε να μην υπάρχει ηλικιακό όριο στο επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Εμείς έχουμε επιλέξει να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Αυτά προσπαθεί με αλχημείες να κρύψει η κυβέρνηση και γι’ αυτό έκανε λόγο περί “Δρυΐδη”. Σε αντίθεση, όμως, με τη χύτρα του Δρυΐδη που είχε αληθινό φίλτρο, εδώ έχουμε χύτρα με αλχημείες και ψέματα. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, αλλά δεν γίνεται η κυβέρνηση να προσπαθεί διαρκώς να κρύψει τις αλήθειες κάτω από το χαλί».

Καταλήγοντας, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη με σαφές κοινωνικό, αντινεοφιλελεύθερο, δημοκρατικό και μεταρρυθμιστικό πρόσημο.