Tσουκαλάς: Στην αντίληψη της ΝΔ επικρατεί η αναξιοκρατία και η λαφυραγώγηση του κράτους

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη «αποτυπώνει την αντίληψη της ΝΔ όπου επικρατεί αναξιοκρατία και η λαφυραγώγηση του κράτους», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο ίδιος κατά την τηλεοπτική παρουσία του στο OPEN σημείωσε ότι «πριν τον κ. Τσαβδαρίδη, ήταν η περίπτωση Μπεκίρη που ήταν διευθυντής του πρωθυπουργού χωρίς διορισμό, χωρίς ΦΕΚ και πόθεν έσχες. Και νωρίτερα υπήρχε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μόνη σταθερότητα που φέρνετε είναι στα σκάνδαλα και στην αλαζονεία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου, έκανε λόγο για άστοχες και αντικρουόμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών:

«Όταν ρωτά η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης εν ονόματι του ελληνικού λαού αν γνωρίζει η κυβέρνηση τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας και η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας είναι να ρωτήσει τον Ερντογάν, μας ξεπερνά όλους. Όταν ο κ. Χατζηβασιλείου την εξισώνει με την ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ στον καταναλωτή, αυτό συνιστά μια άστοχη δήλωση διότι η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τον καταναλωτή αναγνωρίζοντας του δικαιώματα. Είναι θέση της κυβέρνησης ότι σκάβουμε στο χωράφι της Τουρκίας;».

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το 2021 η χώρα μας και ορθά ανακοίνωσε με ρηματική διακοίνωση στα Ηνωμένες Έθνη τις συντεταγμένες της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο», για να σχολιάσει:

«Ήταν ένα "ήπιο μέτρο", που δεν παρήγαγε αποτελέσματα; Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης; Το 2012 τον νόμο 4001/2011 που αποτύπωνε τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ, η κυβέρνηση πάλι με ρηματική διακοίνωση το κοινοποίησε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Αναφορικά με τα θέματα της οικονομίας ο κ. Τσουκαλάς έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ να αρθούν οι ηλικιακοί «κόφτες» στο επίδομα των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους.

Σχετικά με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για τη θετική ψήφο του ΠΑΣΟΚ σε επιμέρους άρθρα του χθεσινού νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολίασε ότι από τα 51 άρθρα το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα 10 και μίλησε για «κόλπα» και «φθηνή σπέκουλα».

Στον αντίποδα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε την κυβέρνηση να απολογηθεί στους πολίτες γιατί απέρριψε τις τροπολογίες για τα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους και τα τιμολόγια του ρεύματος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ