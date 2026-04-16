Τσουκαλάς: Ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη -Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό - iefimerida.gr

«Η θητεία της κ. Παπανδρέου έχει ανανεωθεί από το 2025», τονίζει απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη Δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι "παίζει παιχνίδια" για να ανανεωθεί η θητεία της», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσθέτει στη σχετική δήλωσή του ότι ο υπουργός Υγείας «παρέλειψε σκόπιμα να πει ότι η θητεία της κ. Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβριο του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων, αλλά προϊόν "δόλιου" σχεδίου».

Τσουκαλάς: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη Δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία» και ότι «επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία».

«Η παρακμή και ο καθεστωτισμός, των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες», σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.