Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει από την ΕΕ άμεσες κυρώσεις στην Τουρκία -Ούτε βήμα πίσω - iefimerida.gr

«Το αφήγημα των "ήρεμων νερών" καταρρέει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πως «όσο η κυβέρνηση δεν αντιδρά, το δόγμα της "γαλάζιας πατρίδας" θα γίνεται εφαρμοσμένη πολιτική που απειλεί την Ελλάδα». «Το να κάνεις πως δεν βλέπεις το πρόβλημα και το να μην κατανοείς τη διεθνή κατάσταση είναι το ίδιο επικίνδυνες στάσεις», σημείωσε σε σχετική ανακοίνωση.

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«Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές»

«Η κυβέρνηση οφείλει, για όσο παραμένει στην εξουσία, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς και κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, «να μην επαναλάβει την αδράνεια που επέδειξε στις περιπτώσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου, της παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου ανοικτά της Κάσου και της προαναγγελθείσας νομοθέτησης στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση της "γαλάζιας πατρίδας"».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει στο Αιγαίο, προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο. Αμφισβητεί την επήρεια των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελόριζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου και παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού, στα θαλάσσια πάρκα, περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΖ και χωρικών υδάτων».

«Ο ελληνικός λαός, με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, θα εγγυηθεί μια άλλη εξωτερική πολιτική που θα διασφαλίζει τα εθνικά μας δίκαια. Μια πολιτική που θα έχει ως αρχή ότι η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη», υπογράμμισε καταλήγοντας ο κ. Τσουκαλάς.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ