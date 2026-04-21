Σε παρουσίαση βιβλίου για τον Μπουτάρη ο Τσίπρας -«H κοινωνική ιδιοτέλεια και η διαφθορά είναι απειλές για τη χώρα» - iefimerida.gr

Δημόσια τοποθέτηση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου για τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης: η πολιτική αλλιώς», μίλησε για τη συνεισφορά του αείμνηστου δημάρχου Θεσσαλονίκης στη ζωής της πόλης αλλά και σε όλη τη χώρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι ο Γιάννης Μπουτάρης πήγε κόντρα στα στερεότυπα του εθνικισμού και του συντηρητισμού που διαπερνούσαν τη Θεσσαλονίκη και την εικόνα της. Αντίθετα, είπε, ανέδειξε το πολυπολιτισμικό της παρελθόν και το ρόλο των Εβραίων, τους οποίους αφάνισαν ο ναζισμός και οι εγχώριοι σύμμαχοί του, αλλά και το ρόλο των μουσουλμάνων στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της πόλης.

Τσίπρας: Καθόλου εύκολη η απόφαση του Μπουτάρη να στηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ειδική αναφορά έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στην επιμονή του Γιάννη Μπουτάρη να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας στη σχέση μας με τη Τουρκία, και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας ότι εκεί «έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Είπε συγκεκριμένα: «Αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Δε θα ξεχάσω μια συζήτηση που κάναμε οι δυο μας, με τον Λεωνίδα ανάμεσά μας, στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη. Όταν με ρώτησε: Ρε συ, πρόεδρε, είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις; Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες. Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μην το τολμήσω. Και τότε σα να έλαμψε το πρόσωπό του. Προχώρα ρε, κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ».

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε αυτή τη μάχη, που αποτέλεσε μια από τις πιο κλασικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον πατριωτισμό και την πατριδοκαπηλία, ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και τη πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη δεξιά, επέλεξαν την ψηφοθηρία και την πατριδοκαπηλία. Ο Μπουτάρης ήταν ένας από εμάς. Είδε λοιπόν τις Πρέσπες ως ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί οι Πρέσπες έλυναν ένα μεγάλο πρόβλημα, που δεν είχε να κάνει μόνο με τη Βόρεια Μακεδονία. Αλλά και με το ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια ως δύναμης ειρήνης και προόδου. Και άρα με ένα καινούργιο και ελπιδοφόρο ρόλο της αγαπημένης του Θεσσαλονίκης».

Νίκος Χαρδαλιάς, Γιάννης Μώραλης και Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης: η πολιτική αλλιώς» / Eurokinissi

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης: η πολιτική αλλιώς»

Τσίπρας: Απειλές για τη χώρα η κοινωνική ιδιοτέλεια και η διαφθορά

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την κριτική στο πολιτικό σύστημα, στο οποίο καταλόγισε «την αδυναμία του να πείσει, την ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο».

«Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ