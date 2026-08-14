Τσίπρας: Ποντάρει στη δεύτερη κάλπη για την πρωτιά -Το σχέδιο της Αμαλίας για επιστροφή στην εξουσία - iefimerida.gr

Η διακυβέρνηση, και όχι απλώς μια ισχυρή εκλογική καταγραφή, είναι ο στόχος που θέτει πλέον ανοιχτά ο Αλέξης Τσίπρας, με την Αμαλίας να επιχειρεί μετά τη συνέντευξή του στο in.gr να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο της κυβερνητικής προοπτικής της ΕΛΑΣ.

Στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην αναφορά του στη δεύτερη κάλπη ως «κάλπη της ανατροπής» όσο και στο οικονομικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, θεωρώντας ότι εκεί θα αποτυπωθεί πληρέστερα η πρόταση με την οποία θα διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή.

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Στις πρώτες κάλπες, εφόσον η ΕΛΑΣ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που θα μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, πηγές της Αμαλίας ξεκαθαρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να προσφύγει εκ νέου στις κάλπες, ακόμη και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση εφόσον χρειαστεί. Το βάρος, ωστόσο, πέφτει ήδη στη δεύτερη κάλπη, καθώς στο επιτελείο του Τσίπρα εκτιμούν ότι εκεί η ΕΛΑΣ έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τους συσχετισμούς που θα της επιτρέψουν να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε αυτήν ακριβώς την εκτίμηση εδράζεται και ο χαρακτηρισμός της δεύτερης αναμέτρησης ως «κάλπης της ανατροπής», με τον ίδιο να δηλώνει ότι υπάρχουν «μεγάλες πιθανότητες» η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι τότε πρώτο κόμμα.

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού «διαβάζουν» αυτή την τοποθέτηση ως σαφή δήλωση κυβερνητικής πρόθεσης και όχι ως προσπάθεια διεκδίκησης απλώς ενός ισχυρότερου ρόλου στην αντιπολίτευση. Στην ίδια λογική εντάσσουν και τη φράση του ότι «η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού», την οποία συνδέουν με το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα που προετοιμάζεται.

Στη ΔΕΘ η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού είναι πλέον η ΔΕΘ. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, με πρώτο ζητούμενο το «μεγάλωμα της πίτας», δηλαδή «να έχουμε διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη τετραετία, πενταετία», όπως ανέφερε ο ίδιος, αλλά και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Στον πυρήνα της πρότασης τοποθετούνται παράλληλα η φορολόγηση του πλούτου, η διόρθωση των αδικιών στη φορολογική πολιτική, η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, οι αυστηρότεροι έλεγχοι στην αγορά, η αύξηση των μισθών και η μείωση του κόστους ζωής.

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Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού στέκονται ιδιαίτερα στην επιχειρηματολογία του για τη φορολογία, καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μισθωτοί στην Ελλάδα πληρώνουν 25% περισσότερους φόρους από το κεφάλαιο. Η κατεύθυνση που περιγράφει είναι μείωση της φορολογίας των μισθωτών και μετατόπιση του βάρους προς τον πλούτο, με στόχο, όπως υποστηρίζει, τη μείωση των ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό άσκησε κριτική στην κυβέρνηση επειδή δεν προχώρησε το περιουσιολόγιο που είχε θεσπιστεί την περίοδο 2015-2019. Για τη μεσαία τάξη η δέσμευσή του είναι ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση «ούτε ένα ευρώ», ενώ αντίθετα προαναγγέλλει ελάφρυνση μέσω της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος.

«Τον πλούτο θα φορολογήσουμε. Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ τον φόρο στην επιχειρηματικότητα και στη μεσαία τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το τέλος επιτηδεύματος, ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι πρέπει να καταργηθεί, καθώς με το σημερινό σύστημα επιβαρύνεται με το ίδιο ποσό τόσο μια εταιρεία με πολύ μεγάλες οικονομικές δυνατότητες όσο και μια μικρή επιχείρηση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Αμαλίας και στην προσπάθεια να μην εμφανιστεί το πρόγραμμα ως επιστροφή στην εύκολη παροχολογία. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής, η φορολογική επιβάρυνση, οι ανισότητες και η στεγαστική κρίση απαιτούν παρεμβάσεις στις αιτίες που τα προκαλούν, χωρίς διατάραξη του δημοσιονομικού πλαισίου. Η πολιτική διαχωριστική γραμμή που επιχειρεί να χαράξει είναι ανάμεσα στη λογική των επιδομάτων και των pass και σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως σύγκρουση με τις πολιτικές που αναπαράγουν την αισχροκέρδεια και τα συμφέροντα.

Στην ακρίβεια, το σχέδιο περιλαμβάνει Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών, ισχυρότερη Επιτροπή Ανταγωνισμού και έλεγχο των περιθωρίων κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, από το χωράφι μέχρι το ράφι. Για τη στέγη προτείνονται αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών, κίνητρα για προσιτή και κοινωνική κατοικία, ρύθμιση του Airbnb, τερματισμός της Golden Visa στην κατοικία και προγράμματα δημιουργίας νέου οικιστικού αποθέματος.

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Αντίστοιχα, στην ενέργεια ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται για δημόσιο έλεγχο των δικτύων και για ενεργειακή πολιτική που θα υπηρετεί, όπως λέει, το δημόσιο όφελος, θέση που επεκτείνει και στο νερό ως δημόσιο αγαθό. Ειδικά για τη ΔΕΗ περιγράφει μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών. Υποστηρίζει ακόμη ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής δυνατότητας για μακροχρόνια συμβόλαια μεταξύ παρόχων και παραγωγών ΑΠΕ εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε μεσοσταθμική μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% και στη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ενέργειας σε προσιτή τιμή.

Πέρα όμως από την οικονομία, στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού θέλουν να αναδείξουν την εντιμότητα και τη διαφάνεια σε κεντρικό πολιτικό δίλημμα. Ο Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις απευθείας αναθέσεις, τις ανισότητες και τα υπερβολικά, όπως υποστηρίζει, φορολογικά βάρη στη μεσαία τάξη, ενώ κατήγγειλε συγκέντρωση πλούτου σε λίγες εταιρείες και παρεμβάσεις και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αιχμή της κριτικής του αποτέλεσε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία, υποστηρίζοντας ότι αντί οι πόροι του να οδηγήσουν στη δημιουργία των υποδομών που έχει ανάγκη η χώρα, συσσωρεύτηκαν σε λίγους.

Επανέφερε παράλληλα και τον απολογισμό της δικής του κυβερνητικής περιόδου. «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά».

Στην Αμαλίας συνδέουν αυτή τη γραμμή και με την ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης της πολιτικής με τους πολίτες, προτάσσοντας αυτό που περιγράφουν ως ένα «σοκ εντιμότητας, διαφάνειας και θεσμικής σοβαρότητας». Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η προαναγγελία ότι η ΕΛΑΣ θα δημοσιοποιήσει τα οικονομικά στοιχεία της. Ο Τσίπρας υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δαπανηθεί «ούτε ένα ευρώ» για διαφήμιση, καμπάνια ή χορηγούμενες αναρτήσεις και ότι το κόμμα δεν διαθέτει κεντρικά γραφεία, αλλά στηρίζεται σε μέλη, φίλους και εθελοντές.

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«Όχι» σε μεταγραφές... αεροδρομίου λέει ο Τσίπρας, αλλά αφήνει «ανοιχτές πόρτες»

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η συζήτηση για πρόσωπα και συνεργασίες. Ο πρώην πρωθυπουργός απέκλεισε τις «μεταγραφές αεροδρομίου» εν ενεργεία βουλευτών άλλων κομμάτων. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει κλειστές πόρτες. Όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει, με την Αμαλίας να επιμένει ότι τα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν μέσα από συλλογικές διαδικασίες και με συγκεκριμένα κριτήρια: καθαρό μητρώο, απουσία υποθέσεων που θα μπορούσαν να πλήξουν περαιτέρω την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και δυνατότητα ουσιαστικής προσφοράς.

Απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι να μην ανοίξει μέτωπο εσωτερικής σύγκρουσης στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Το «τσακώσου μόνος σου» ήταν το μήνυμα του Τσίπρα προς τη Χαριλάου Τρικούπη, με πηγές της Αμαλίας να υπογραμμίζουν ότι ο πολιτικός στόχος της ΕΛΑΣ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι «δεν είναι εχθροί μας τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου». Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, η στάση του στο ζήτημα των οικονομικών των κομμάτων, όπου καταγράφεται αναδίπλωση σε σχέση με την επιθετική γραμμή που είχε ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα οικονομικά των κομμάτων δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, επαναφέροντας τη θεσμική πρόταση της ΕΛΑΣ, ώστε τα κομματικά χρέη να αποπληρώνονται από την κρατική επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις.

Το πακέτο συμπληρώνεται με προτάσεις για αλλαγή του νόμου Πιερρακάκη, ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και διασφάλιση με νόμο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των νέων ιδρυμάτων, με ισονομία και ίδιες δυνατότητες εισαγωγής. Στην Αυτοδιοίκηση προτείνεται η δημιουργία 100 επιπλέον δήμων, ώστε να διορθωθούν τα «τερατόμορφα», όπως τα χαρακτηρίζει, σημερινά σχήματα, μαζί με ενίσχυση των δημοτικών κοινοτήτων και συμμετοχικούς προϋπολογισμούς.

Στην πολιτική προστασία, τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα της υπογειοποίησης των καλωδίων, διερωτώμενος γιατί δεν προχώρησε παρά τα 187 εκατ. ευρώ που, όπως υποστηρίζει, εξασφαλίστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον συγκεκριμένο σκοπό. Συνδέει μάλιστα την κριτική αυτή με τις χρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ, υποστηρίζοντας ότι το πάγιο έχει αυξηθεί κατά 40% για τα νοικοκυριά και κατά 100% για τις επιχειρήσεις, ενώ επικαλείται το στοιχείο ότι το 55% των καμένων εκτάσεων οφείλεται σε καλώδια.

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Στην Αμαλίας θεωρούν ότι όλα τα παραπάνω συγκροτούν σταδιακά το πλαίσιο πάνω στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να δώσει στη μάχη των επόμενων εκλογών χαρακτηριστικά αναμέτρησης για τη διακυβέρνηση και όχι απλώς για την αναδιάταξη της αντιπολίτευσης. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ΔΕΘ, όπου η γενική πολιτική εξαγγελία της «αλλαγής» θα πρέπει πλέον να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την οικονομία, τα εισοδήματα και το κόστος ζωής.