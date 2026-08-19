Τσίπρας: «Πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με τη Δεξιά» -Στη δημοσιότητα το πρώτο πολιτικό ντοκιμαντέρ της ΕΛ.Α.Σ. - iefimerida.gr

Η ΕΛ.Α.Σ. κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της κινηματογραφικής τριλογίας που δημιούργησε ομάδα εθελοντών/εθελοντριών του κόμματος, για το «πρόσημο της πολιτικής».

Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, στο πρώτο μέρος της κινηματογραφικής τριλογίας, αφηγείται σε αυτοβιογραφικό τόνο την ζωή του στο πατρικό του σπίτι και την γειτονιά του, την πολιτική ατμόσφαιρα της εποχής και όχι μόνο.

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«Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Πιστεύω στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους. Από το πρόσημο που έχει η πολιτική. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας.

Η αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα:

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους, στην οδό Φθιώτιδος αριθμός 41, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη το 1974. Η μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της χούντας.

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο πατέρας μου, ήταν ΠΑΣΟΚ, τα αδέλφια μου, ήταν στην ΚΝΕ. Ακολούθησε το δικό μου δρόμο.

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Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού, διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο, ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας.

Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Αλλά πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με την Δεξιά.

Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.

Από το πρόσημο που έχει η πολιτική. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας.

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Η... τριλογία Τσίπρα

Η τριλογία αποτελείται από τα επεισόδια «Το πρόσημο της πολιτικής», «Η ελπίδα της ανατροπής» και «Η ώρα της ευθύνης», τα οποία αποτελούν τα τρία μέρη μιας ενιαίας αφήγησης. Η λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν είναι η μετάβαση από το πρόσωπο στην κοινωνία και στη συνέχεια στη συλλογικότητα, από το βίωμα στην ελπίδα και από την ελπίδα στην ευθύνη. Στον πυρήνα της βρίσκεται ένα ευρύτερο ερώτημα: τι σημαίνει πολιτική σήμερα και πώς μπορεί να ξανασυνδεθεί με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων.

Στο πρώτο επεισόδιο, «Το πρόσημο της πολιτικής», στο επίκεντρο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν πρόκειται, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της παραγωγής, για μια βιογραφική αναδρομή ή για έναν απολογισμό της πολιτικής του πορείας. Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά μέσα από προσωπικές σκέψεις, μνήμες και έναν εσωτερικό μονόλογο, με την αφήγηση να περιστρέφεται γύρω από το τι σημαίνει σήμερα πολιτική και δημόσια ευθύνη. Το πρόσωπο του Τσίπρα αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία και όχι τον τελικό προορισμό της αφήγησης.

Στην «Ελπίδα της ανατροπής» το βλέμμα στρέφεται στη νέα γενιά και σε ζητήματα που καθορίζουν πλέον την καθημερινότητά της. Εργασία, στέγη, οικονομική αβεβαιότητα, προσδοκίες και σχέδια ζωής που αναβάλλονται βρίσκονται στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μέσα από τις αφηγήσεις νέων ανθρώπων. Η ελπίδα επιχειρείται έτσι να αποκτήσει συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο, συνδεδεμένο με τη δυνατότητα των νέων να σχεδιάζουν το μέλλον τους, να δημιουργούν αλλά και να αισθάνονται ότι μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας στην οποία ζουν.

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Η διαδρομή ολοκληρώνεται με την «Ώρα της ευθύνης», όπου η ατομική και κοινωνική διαδρομή συναντά τη συλλογική πολιτική πράξη και η αφήγηση φτάνει στη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών μιλούν για το στοίχημα της συμμετοχής στα κοινά, την ευθύνη και την ανάγκη μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής αρχής, με τον νέο φορέα να παρουσιάζεται πρωτίστως μέσα από όσους επιλέγουν να συμμετάσχουν σε αυτόν και όχι μόνο μέσα από την οργανωτική του συγκρότηση.