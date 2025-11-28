Τσίπρας: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» -Ποιοι θα μιλήσουν, το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Την επίσημη πρόσκληση για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του, «Ιθάκη», ανήρτησε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε στα social media την πρόσκληση για την εκδήλωση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς.
Όπως αναφέρει:
«Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ΙΘΑΚΗ.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
- Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
- Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση - Συντονισμός: Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος Alpha TV, Αντώνης Αντζολέτος, Δημοσιογράφος Σκάι - Η Καθημερινή
Ώρα προσέλευσης: 18.30, Ώρα έναρξης: 19.00»
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο