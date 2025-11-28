Τσίπρας: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» -Ποιοι θα μιλήσουν, το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Την επίσημη πρόσκληση για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του, «Ιθάκη», ανήρτησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε στα social media την πρόσκληση για την εκδήλωση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς.

Όπως αναφέρει:

«Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ΙΘΑΚΗ.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση - Συντονισμός: Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος Alpha TV, Αντώνης Αντζολέτος, Δημοσιογράφος Σκάι - Η Καθημερινή

Ώρα προσέλευσης: 18.30, Ώρα έναρξης: 19.00»