Τσίπρας-Μητσοτάκης: Μπρα ντε φερ για διαφθορά και Ποινικούς Κώδικες -Το πολιτικό παιχνίδι πίσω από τη σύγκρουση - iefimerida.gr

Το πάλαι ποτέ πολιτικό δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τους Ποινικούς Κώδικες του 2019 και την ανταλλαγή σκληρών κατηγοριών για διαφθορά και διαπλοκή.

Η νέα αντιπαράθεση θυμίζει συγκρούσεις από τα παλιά, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να αναθερμάνει το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει τη μετωπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αρχιερέα της διαφθοράς» άνοιξε έναν νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών, θυμίζοντας τις μετωπικές συγκρούσεις της προηγούμενης δεκαετίας.

Αυτή τη φορά, αφορμή αποτέλεσαν οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν λίγο πριν από την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, με τον πρωθυπουργό να αφήνει αιχμές για «γραμμάτια» που εξαργυρώθηκαν και τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) να απαιτεί ονόματα και συγκεκριμένα στοιχεία.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την Καλαμάτα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο BEST, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη διαφθορά στη χώρα, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς».

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Η επίθεση Μητσοτάκη για τους Ποινικούς Κώδικες

Η απάντηση του πρωθυπουργού ήρθε την Τρίτη, μέσα από τη συνέντευξή του στον Alpha Radio 98,9, στους Τάκη Χατζή και Αθηναΐδα Νέγκα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική στην αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας, επιλέγοντας στη συνέχεια να στρέψει τη συζήτηση στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τσίπρα.

Υπενθύμισε αρχικά τον νόμο Παρασκευόπουλου του 2015, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν αποφυλακίστηκαν πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο του 2019, επισημαίνοντας ότι η τότε κυβέρνηση διατήρησε ανοιχτή τη Βουλή μετά τις ευρωεκλογές, παρότι είχε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να προσφύγει σε πρόωρες εθνικές εκλογές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές των ποινών για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τον ομαδικό βιασμό και την παθητική δωροδοκία, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμίσεις του 2019 οδήγησαν σε ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση για σοβαρά αδικήματα.

Η πιο αιχμηρή αναφορά του, ωστόσο, αφορούσε τις συνθήκες ψήφισης των Κωδίκων. «Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή, ποια γραμμάτια εξαργύρωσε», ανέφερε, δίνοντας προσωπικό χαρακτήρα στη σύγκρουση.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ακόμη τις προσωπικές επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται από τον Αλέξη Τσίπρα ήδη από το 2016, όταν εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη τακτική δεν είχε ευνοϊκά πολιτικά αποτελέσματα για τον αντίπαλό του.

Η απάντηση Τσίπρα: «Ονόματα και διευθύνσεις»

Η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή.

Με βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να τον συκοφαντήσει, ενώ επανέφερε στην πολιτική αντιπαράθεση τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού και ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπερασπίστηκε την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα, επισημαίνοντας ότι το νομοθέτημα ήταν αποτέλεσμα πολυετούς εργασίας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι νομικοί επιστήμονες, με την προεργασία να έχει ξεκινήσει ήδη από το 2010.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το έργο της επιτροπής και το έφερε προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο του 2019, απορρίπτοντας τις αιχμές περί εξυπηρέτησης συμφερόντων.

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Πέρασε, μάλιστα, στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι τον Νοέμβριο του 2019 τροποποίησε το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου, όπως ισχυρίστηκε, να εξασφαλίσει ποινική ασυλία σε τραπεζικά στελέχη.

«Ο πρωθυπουργός αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία. Ονόματα και διευθύνσεις», ανέφερε, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τεκμηριώσει τις αιχμές του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν τον Νοέμβριο του 2019 για τα τραπεζικά στελέχη, διερωτώμενος: «Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο. Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα;».

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, καταλήγοντας: «Αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί. Ως εδώ».

Νέος γύρος αντιπαράθεσης με Μαρινάκη και Κουφονικολάκου

Η σύγκρουση δεν περιορίστηκε στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, καθώς ακολούθησε παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επανέφερε στην αντιπαράθεση τις παλαιότερες καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή, πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο κ. Κοντονής είχε ασκήσει σφοδρή κριτική για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019, κάνοντας λόγο για διαπλοκή της τότε κυβέρνησης με την ολιγαρχία. Ο ίδιος, πάντως, δεν ήταν ο υπουργός που εισηγήθηκε τους συγκεκριμένους Κώδικες, καθώς είχε αποχωρήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από την ψήφισή τους. Τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία είχε αναλάβει ο διάδοχός του, Μιχάλης Καλογήρου.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε νέα απάντηση από την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει να απαντήσει στην πρόκληση Τσίπρα για συγκεκριμένα στοιχεία.

«Ο κατήφορος του κ. Μητσοτάκη δεν έχει όρια. Όταν στριμώχνεται για τα επτά χρόνια καταστροφικής διακυβέρνησής του, πετάει λάσπη και συκοφαντίες στον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου κατηγόρησε ακόμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι χρησιμοποιεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να παραπέμψει στις δηλώσεις Κοντονή, αποφεύγοντας, κατά την ίδια, να απαντήσει για τις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2019 σχετικά με τα τραπεζικά στελέχη.

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«Πού είναι τα ονόματα; Πού είναι τα στοιχεία; Πού είναι η πολιτική σας αξιοπρέπεια; Αλλά δεν ξαφνιαζόμαστε. Η συκοφαντία ήταν πάντοτε δίδυμη αδελφή της διαφθοράς», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Επιστροφή στο παλιό δίπολο και το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο

Η νέα αντιπαράθεση για τους Ποινικούς Κώδικες θυμίζει έντονα το πάλαι ποτέ πολιτικό δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα, που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας για σχεδόν μία δεκαετία. Οι υψηλοί τόνοι, οι προσωπικές αιχμές και οι εκατέρωθεν κατηγορίες για διαφθορά και διαπλοκή παραπέμπουν σε μια γνώριμη πολιτική σύγκρουση, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο, παρά τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει στο πολιτικό σκηνικό.

Μόνο που αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας δεν βρίσκεται στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει νέους πολιτικούς συσχετισμούς μέσα από την ΕΛ.Α.Σ., έχοντας ξεκαθαρίσει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, επαναφέροντας τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να επιδιώκει και την αναθέρμανση του άλλοτε ισχυρού αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Πρόκειται για μια πολιτική στρατηγική που παραπέμπει στην περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πολιτικής ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας, συσπειρώνοντας γύρω της ένα ευρύτερο ακροατήριο. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία να επαναφέρει διλήμματα και διαχωριστικές γραμμές από το παρελθόν, συνδέοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού με την κυβερνητική του θητεία.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπό το πρίσμα της στρατηγικής που ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. Παρά τις πρόσφατες αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην ανάγκη να αποφεύγεται ο «προοδευτικός εμφύλιος», αλλά και τον προβληματισμό που έχει καταγραφεί στο εσωτερικό του νέου κόμματος για τη στρατηγική των επιθέσεων προς το ΠΑΣΟΚ, η αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό παραμένει σταθερή επιλογή της ηγεσίας.

Το νέο μπρα ντε φερ καταδεικνύει ότι, παρά την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και την ανάδειξη νέων πρωταγωνιστών στον χώρο της αντιπολίτευσης, η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Τσίπρα εξακολουθεί να διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης από τα παλιά.