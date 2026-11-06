Τσίπρας: Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου - iefimerida.gr

Συνέχεια στην κόντρα με την κυβέρνηση για τους Ποινικούς Κώδικες δίνει ο Αλέξης Τσίπρας.



Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, που βρίσκεται στο Παρίσι, μίλησε στο MegaNews στην εκπομπή «Morning Point» με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και την Μαρία Αστερίου, και ρωτήθηκε για το ζήτημα.



«Θέλω να πω ότι αυτή ότι αυτή η προσπάθεια, της λάσπης, τοξικότητας, συκοφαντίας, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, και κάθε φορά που, βρισκόμαστε μπροστά σε, αδιέξοδα οικονομικά και κοινωνικά, κάθε φορά που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, σφίγγει ο κλοιός της ακρίβειας ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς επιστρέφει σε αυτή τη γνωστή τακτική της λάσπης, διότι ξέρετε κάτι, η συκοφαντία είναι δίδυμη, αδελφή της διαφθοράς, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια» είπε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας.



«Αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για εμένα και την κυβέρνησή μου, πιστεύετε ότι 7,5 χρόνια τώρα που είναι ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην περίοδο που ήμουν, ιδίως στην περίοδο που ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήμουν στη Βουλή, στην αντιπολίτευση, δεν θα είχε αναδείξει αυτή την υπόθεση. Εγώ λοιπόν μίλησα με τον πιο σκληρό τρόπο και τον επαναλαμβάνω, αυτή η πλάκα θα τελειώσει, ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς, θα πω αυτό που είπε η κ. Μπακογιάννη, κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου» πρόσθεσε.

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα