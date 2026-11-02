Τσίπρας: Η χώρα βουλιάζει στην διαφθορά -Η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την αδράνεια της ΑΑΔΕ - iefimerida.gr

«Την ώρα που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τοπικό τηλεοπτικό σταθμό «Best TV» Καλαμάτας και στον δημοσιογράφο Θέμη Κανελλόπουλο ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε σχετικά με ζητήματα διαφθοράς:

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«Επτά χρόνια τώρα αυτές οι υποθέσεις γιατί δεν αναδεικνύονται; Γιατί δεν κινούνταν; Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Κανελλοπούλε; Θα το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ να το καταλάβει και ο μέσος τηλεθεατής. Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί.

Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του. Και το λέω αυτό διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που ανανέωσε τη θητεία του κ. Πιτσιλή για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ ο νόμος προέβλεπε δυο θητείες. Άρα λοιπόν δεν έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για την αδράνεια της ηγεσίας της ΑΑΔΕ σε καταγγελίες που ήταν εν γνώσει τους για την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή αυτών των επιχειρήσεων και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας με βάση δημοσιεύματα. 25 στελέχη της ΑΑΔΕ χρηματίζονται από αυτή την επιχείρηση, την επιχείρηση στην εταιρεία Χωριάτικο ή για το γεγονός ότι οι κατώτερες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είχαν στείλει ενημέρωση και προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα από τον Ιούνιο του 2025.

Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση γι αυτό; Ποια είναι η λογική λοιπόν, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει διαλυθεί, όπως έχουν διαλυθεί τα πάντα στη χώρα μας επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ποια είναι η λογική σε αυτή την αρχή που ήταν ανίκανη να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις διαφθοράς, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που σχεδόν βούιζε όλη η κοινωνία για αυτές να περάσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί; Τι θα κάνει λοιπόν η ΑΑΔΕ που δεν μπόρεσε να διαλευκάνει αυτές τις υποθέσεις με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση; Εδώ υπάρχουν ερωτήματα πάρα πολύ συγκεκριμένα που ζητάνε απαντήσεις και οι απαντήσεις προφανώς και δε θα δοθούν από τη σημερινή κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί να εργαλειοποιήσει με κάθε τρόπο τις επιπτώσεις που ο ίδιος έχει επιφέρει. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί τα προβλήματα και μετά εμφανίζεται ως αυτή που θα λύσει τα προβλήματα που μας δημιούργησε».