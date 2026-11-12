Τσίπρας: Η διαφθορά έχει κόστος στην επιχειρηματικότητα και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ανταγωνισμό

Πτυχές του προγράμματος του κόμματός του για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε εκδήλωση του Κύκλου Νέων Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών, το βράδυ της Τετάρτης.

Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε είναι και οι εξής:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικές διακρίσεις.

Κατάργηση του τεκμαρτού, ή με τα λόγια του Αλ. Τσίπρα, «κατάργηση του τρομακτικού προσδιορισμού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων, με φορολογική βάση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων και βεβαίως με αποτελεσματικούς ελέγχους».

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων: Θα πρόκειται για «μια ρύθμιση που αφορά και τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, που θα επιβραβεύει όμως τη συνέπεια. Και αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία όπως λέμε, και είναι σημαντική».

Μείωση ενεργειακού κόστους έως και 30%.

Εξηγώντας το δικό του σχέδιο, αναφέρθηκε εκ νέου στο επονομαζόμενο «Ταμείο Σύγκλισης», που «θέλει να απαντήσει στο υπαρξιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, τη διαρκή απόκλισή της από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Με 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή 12 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία και μια μόχλευση περίπου 1 προς 2, μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικών επενδύσεων την τετραετία».

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Τσίπρας: Να τελειώνουμε με την οικονομία των καρτέλ

Παράλληλα ζήτησε «να τελειώνουμε με την οικονομία των καρτέλ και να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «η διαφθορά έχει κόστος στην επιχειρηματικότητα και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ανταγωνισμό». Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι «ενίσχυσε τα καρτέλ και άφησε εκτός χρηματοδότησης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν «η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε τα 7 προηγούμενα χρόνια».

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστίασε, ήταν αυτό της υστέρησης, όπως σημείωσε, στην Τεχνητή Νοημοσύνη: επικαλούμενος, ειδικότερα, στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στοιχεία 2025) καταγράφεται «ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 8,9% έναντι σχεδόν 20% στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως είπε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έστειλε και ένα μήνυμα προς τον επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι «η Αριστερά που θέλει να αναλάβει ευθύνες δεν μπορεί να είναι εχθρική στην επιχειρηματικότητα». Διευκρίνισε, πάντως, ότι είναι άλλο πράγμα η επιχειρηματικότητα «που επενδύει, που παράγει, που καινοτομεί, που σέβεται τους εργαζόμενους και τους και τις υποχρεώσεις της» - προς την οποία η ΕΛΑΣ είναι «απόλυτα φιλική» - και άλλο, η επιχειρηματικότητα, η οποία «διεκδικεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τη φοροδιαφυγή, την αδιαφάνεια. μέσα από την πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα μέσω γνωριμιών» -και «με αυτή την επιχειρηματικότητα δεν είμαστε καθόλου φιλικοί και δεν είμαι καθόλου φιλικός».

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Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

ΑΠΕ ΜΠΕ