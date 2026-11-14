 Τσίπρας: «Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας © ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», του Θόδωρου Μαραγκού, προτείνει για την εβδομάδα αυτή ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Η συγκεκριμένη ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο Νίκος Καλογερόπουλος και ο Κώστας Τσάκωνας (όπως θυμίζει ο Αλ. Τσίπρας), «έχει διάβασμα, πολύ διάβασμα, αλλά από ό,τι φαίνεται το διάβασμα δεν είναι αρκετό», σημειώνει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

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Και προσθέτει: «Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκανδάλων που το ένα μετά το άλλο προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των πολιτών και αποδεικνύουν τον αμοραλισμό αυτής της κυβέρνησης. Ακόμη και το τελευταίο επιχείρημα για τη υπεράσπιση του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων, το αδιάβλητο, κατάφεραν να το καταρρίψουν. Μια με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ, την άλλη με τα ψεύτικα μόρια στο χάντμπολ».

Συμπερασματικά, «η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά. Και το μήνυμα για τους νέους ανθρώπους είναι ότι η προσπάθεια δεν αρκεί για να πετύχεις, το κρίσιμο είναι τα κονέ, οι διασυνδέσεις, η οικονομική δύναμη. Για τα δικά τους παιδιά πάντα θα υπάρχει μια θέση».

Αλλά, όπως προσθέτει, «για τα δικά σας παιδιά πάντοτε λείπει μία». Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εμφανίζεται να λέει, «κι ύστερα αναρωτιούνται γιατί τον είπα αρχιερέα».

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