Τσίπρας: Χαμηλώνει τους τόνους με το ΠΑΣΟΚ, σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη -Τι είπε για τις εκλογές του 2027 - iefimerida.gr

﻿Ενωτικό μήνυμα προς τον προοδευτικό χώρο, χωρίς αναφορές στον Νίκο Ανδρουλάκη, και σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη περιλάμβαναν οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027, καλώντας παράλληλα τα στελέχη της ΕΛΑΣ σε πολιτική κινητοποίηση.

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Χαμηλότερους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση μελών και φίλων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στην Καλαμάτα, ενώ στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό BEST εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, την ακρίβεια, τα funds και την εξωτερική πολιτική.

Ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη, επιλέγοντας να αναδείξει την ανάγκη ενότητας του προοδευτικού κόσμου, χωρίς ωστόσο να περιορίσει τις εκλογικές φιλοδοξίες του κόμματός του.

«Εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο, για να δημιουργήσουμε την παράταξη εκείνη που θα μπορέσει, όποτε και αν στηθούν οι επόμενες κάλπες, να πάει και να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο για να τον νικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του στα μέλη και τους φίλους της ΕΛΑΣ.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν περιορίζει τις εκλογικές φιλοδοξίες του στη δεύτερη θέση. «Δεν θέλουμε εμείς να είμαστε εδώ για να έρθουμε δεύτεροι. Δεν μας απασχολεί η 2η θέση. Εμείς θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της νίκης. Να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», υπογράμμισε.

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Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να χαμηλώσει τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ έρχεται, πάντως, έπειτα από μια περίοδο διαδοχικών επιθέσεων προς τη Χαριλάου Τρικούπη από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Μάλιστα, όπως έχει καταγράψει το iefimerida, η συγκεκριμένη στρατηγική έχει προκαλέσει προβληματισμό και στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ, με στελέχη να εκφράζουν επιφυλάξεις για την ένταση της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ και τις επιπτώσεις της στην προσπάθεια συσπείρωσης του προοδευτικού χώρου.

«Έχουμε έξι-επτά μήνες» -Η εκτίμηση για τις εκλογές

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε παράλληλα στον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027.

«Έχουμε απ’ ό,τι φαίνεται έξι-επτά μήνες. Δεν ξέρω πότε θα πάει τις εκλογές, ξέρετε και Μάιο και Ιούνιο και δεν ξέρω πού μπορεί να πάει. Διότι το ταμείο δεν το αφήνει κανείς εύκολα», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τις προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη της ΕΛΑΣ να κινητοποιηθούν με παραδοσιακούς όρους πολιτικής δράσης, «σπίτι - σπίτι, καφενείο το καφενείο, πλατεία την πλατεία», προκειμένου, όπως είπε, «να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας».

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Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία «να είναι ο τελευταίος χειμώνας τούτος με κυβέρνηση Μητσοτάκη στον τόπο μας», δίνοντας τον χαρακτήρα πολιτικού στόχου στην αλλαγή κυβέρνησης μέσα από τις επόμενες εκλογές.

Σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη για τη διαφθορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντίθετα με την ενωτική ρητορική απέναντι στον προοδευτικό χώρο, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Κατά την ομιλία του στην Καλαμάτα έκανε λόγο για ένα «καινούριο γλεντοκόπι» που, όπως υποστήριξε, έχει στήσει η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια.

«Τρώνε οι ημέτεροι, τρώνε οι γνωστοί, τρώνε οι βολεμένοι τρώνε, οι γαλάζιες ακρίδες παίρνουν Πόρσε με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ο κόσμος της εντιμότητας, ο κόσμος της δημιουργίας, οι άνθρωποι του μόχθου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα», ανέφερε.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό BEST, όπου χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς».

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«Η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη», δήλωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της για τις υποθέσεις που έρχονται στο φως.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση της επιχείρησης «Χωριάτικο», υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν καταγγελίες και ενημερώσεις προς την ΑΑΔΕ ήδη από τον Ιούνιο του 2025, ενώ έθεσε ερωτήματα για τις ευθύνες της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Αρχής.

Συνέδεσε μάλιστα την κριτική του με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, αμφισβητώντας την ικανότητά της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σχετικές υποθέσεις.

«Να τελειώνει η πλάκα με το 2015» -Η επίθεση για τα funds

Στη συνέντευξή του στο BEST, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, υποστηρίζοντας ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις από τον Δεκέμβριο του 2019 έδωσαν στα funds τη δυνατότητα να «λεηλατούν τους δανειολήπτες».

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«Να τελειώνει η πλάκα με το 2015. Μέχρι και την ημέρα που αποχώρησα από το Μαξίμου δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες», υποστήριξε, επιμένοντας ότι κατά τη διακυβέρνησή του υπήρχε αυστηρό πλαίσιο που προέβλεπε τη δυνατότητα προηγούμενης ρύθμισης από τον δανειολήπτη.

Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι επέτρεψε τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων σε χαμηλό ποσοστό της αξίας τους, με τα funds να διεκδικούν στη συνέχεια πολύ υψηλότερα ποσά από τους οφειλέτες.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και απέναντι στον Κυριάκο Πιερρακάκη για το άρθρο 23 που αποσύρθηκε, υποστηρίζοντας ότι η διάταξη θα επέτρεπε την εκκίνηση διαδικασιών πλειστηριασμού χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση.

«Μας είπαν ποιος τους υπαγόρευσε να το νομοθετήσουν να το φέρουν στη Βουλή; Για λογαριασμό ποιανού δουλεύουν; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν;», διερωτήθηκε.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με «μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλλά τιμές Γαλλίας και Γερμανίας», την ώρα που οι τράπεζες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι καταγράφουν υψηλή κερδοφορία.

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Βολές για την Ακροδεξιά και την εξωτερική πολιτική

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παίζει παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη», υποστηρίζοντας ότι βουλευτές των Σπαρτιατών είχαν στηρίξει κορυφαίες κυβερνητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας δημοκρατικού αναχώματος απέναντι στην αναβίωση του φασισμού και του νεοναζισμού, θέμα στο οποίο είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση και κατά την ομιλία του στα μέλη της ΕΛΑΣ.

Τέλος, από τη συνέντευξή του στο BEST δεν έλειψε η κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι εξαιτίας της αλλαγής δόγματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η χώρα έχει υποστεί «σημαντικές υποχωρήσεις και ήττες», ζητώντας επιστροφή στην εθνική γραμμή της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που, όπως ανέφερε, ακολουθούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974.