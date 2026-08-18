 Τσίπρας για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά: Αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά: Αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας

Alexis Tsipras
Αλέξης Τσίπρας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τη θλίψη του για την απώλεια του ακαδημαϊκού, Κωνσταντίνου Τσουκαλά, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μέσα από μία σύντομη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός τον αποχαιρέτησε, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους σημαντικότερους διανοητές της χώρας».

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

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