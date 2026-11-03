Τσίπρας για ποινικό κώδικα: Ως εδώ, να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κ. Μητσοτάκης - iefimerida.gr

Προσωπική απάντηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσε, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στις αναφορές του πρωθυπουργού σχετικά με την ψήφιση του ποινικού κώδικα το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας -όπως είπε - την Βουλή ανοιχτή επιπλέον του προβλεπόμενου, τόνισε:

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«Ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε σήμερα γιατί τον αποκάλεσα αρχιερέα της διαφθοράς.

Δεν έχει παρά να παρακολουθήσει ξανά τις συνεντεύξεις του ανιψιού του, κυρίου Δημητριάδη, που μέχρι να φάει τη σφαίρα για λογαριασμό του, ήταν το αφεντικό του Μαξίμου. Για άλλη μια φορά όμως επιχείρησε να αφήσει λάσπη και υπονοούμενα για μένα.

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Αυτή τη φορά με αφορμή μια μεγάλη μεταρρύθμιση, την συνολική αναμόρφωση του ποινικού κώδικα για πρώτη φορά στη χώρα μετά το 1950. Για να τελειώνει λοιπόν αυτό το καλαμπούρι, ξεκαθαρίζω: Την ολική μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, ως είθισται, δεν τη συντάσσει η κυβέρνηση αλλά πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Έτσι και έγινε, με τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες του νομικού κόσμου της χώρας μας. Αυτοί συνέταξαν τον κώδικα με πολύχρονη προεργασία που είχε ξεκινήσει από το 2010. Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019.

Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας. Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία. Ονόματα και διευθύνσεις.

Όπως μίλησα εγώ όταν ο ίδιος έσπευσε τον Νοέμβρη του '19, να τροποποιήσει τον νέο κώδικα για να δώσει ποινική ασυλία στους τραπεζίτες. Αυτά τα γραμμάτια είχαν ονοματεπώνυμο.

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Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα; Να μιλήσει λοιπόν με ονόματα και διευθύνσεις τώρα ο κ. Μητσοτάκης.

Αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί. Ως εδώ», καταλήγει η δήλωση του προέδρου της ΕΛΑΣ, ΑλέξηΤσίπρα.