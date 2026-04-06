Τσίπρας για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή: «Στριμωγμένος ο πρωθυπουργός, άλλαξε γνώμη» - iefimerida.gr

«Υπό την πίεση» των καταιγιστικών εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «ο πρωθυπουργός άλλαξε γνώμη για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού» έκρινε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα» ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα» πρόσθεσε.

