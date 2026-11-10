Τσίπρας από ΒΙΠΕ Ιωαννίνων: «Η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση» - iefimerida.gr

Την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος περιοδεύει στην Ήπειρο για δεύτερη μέρα.

Σε δήλωση-ανάρτηση, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, αμέσως μετά την επίσκεψή του στην ΒΙΠΕ ανέφερε «Η Ελλάδα χρειάζεται Εθνική Στρατηγική για τη βιομηχανία και την μεταποίηση».

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τις συναντήσεις με επιχειρηματίες, επισήμανε πως η χώρα θα μπορέσει να έχει ανταγωνιστική βιομηχανία, ισχυρό δευτερογενή τομέα και δυνατή μεταποίηση εάν αποκτήσει ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις βιομηχανικές περιοχές.

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Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στις βιομηχανικές περιοχές, δεν μπορούν πια να χαράξουν με ασφάλεια μια πορεία για το μέλλον τους, υποστηρίζοντας ότι «ο Ν.4982/2022 της κυβέρνησης Μητσοτάκη παρέδωσε στην πράξη την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ΒΙΠΕ σε funds που επενδύουν με βραχυπρόθεσμο στόχο το υψηλό κέρδος».

Ο κ. Τσίπρας ειδικότερα είπε πως οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες μεταποίησης σε όλες τις ΒΙΠΕ είδαν το κόστος τους να εκτοξεύεται. Μάλιστα ανέφερε ότι εκεί που πλήρωναν κοινόχρηστα για τη χρήση των βιομηχανικών περιοχών 60 ευρώ το εξάμηνο, σήμερα πληρώνουν 300 ευρώ το μήνα. Μια αύξηση 30 φορές πάνω, που καθιστά εξαιρετικά δυσλειτουργικό έως αδύνατο το λειτουργικό κόστος, που ήδη έχει αυξηθεί από τη δραματική αύξηση των τιμών ενέργειας και των πρώτων υλών. «Αυτό, λοιπόν, που απαιτείται είναι να υπάρξει επιτέλους εθνική στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας και τη στήριξη της μεταποίησης», τόνισε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε, ότι η ν.4982/2022 δεν πρέπει απλά να αναθεωρηθεί, πρέπει να αλλάξει ριζικά και να δοθεί η δυνατότητα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να πάρουν τον έλεγχο των ΒΙΠΕ, σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο, ώστε τουλάχιστον να απαλλαγούν από αυτό το κόστος που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

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Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει την περιοδεία του στην Πρέβεζα όπου απόψε θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση.