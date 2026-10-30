Τσίπρας από Ηλιούπολη: «Να αποτελέσουμε την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης» - iefimerida.gr

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στην Ηλιούπολη, τονίζοντας την ανάγκη για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη ενόψει των επόμενων εκλογών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διεύρυνση των ανισοτήτων και στην επανεμφάνιση ακροδεξιών αντιλήψεων.

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«Βλέπουμε στη χώρα μας τη διαφθορά να πιάνει ταβάνι και να ξεχειλίζει από παντού, όσο περνάει ο καιρός. Και βλέπουμε τις ανισότητες να διευρύνονται, αλλά και το απολίθωμα του φασισμού να βγαίνει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Αναγκαία μια ισχυρή προοδευτική απάντηση»



Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συγκρότησης μιας ισχυρής προοδευτικής δύναμης, ικανής να αντιπαρατεθεί τόσο στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές όσο και στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Στην ομιλία του επικαλέστηκε σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από την Εθνική Αντίσταση και το κίνημα του 114 έως την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνδέοντάς τες με τις πολιτικές αλλαγές του 1981 και του 2015.

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Όπως σημείωσε, το βασικό ζήτημα είναι «αν θα υπάρχει ισχυρή προοδευτική απάντηση απέναντι στη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και στην αναγέννηση του αυγού του φιδιού, της ακροδεξιάς».



«Να αποτελέσουμε την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης»



Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων να διαμορφώσουν μια αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια παράταξη που θα μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

«Αυτή είναι μια βαριά ιστορική ευθύνη που αναλαμβάνουμε», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας ουσιαστικής πρότασης απέναντι στη σημερινή κυβερνητική πολιτική.

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«Να είμαστε η απάντηση και η εναλλακτική πρόταση, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μπορεί να κοιτάει στα μάτια τη Δεξιά και να τη νικήσει στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες», υπογράμμισε.