 Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες

Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας © ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επιρρίπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει: «Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ' αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ακολούθως, ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποιεί: «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες».

Ο κ. Τσίπρας ασκεί κριτική στην ηγεσία της Δικαιοσύνης και καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης: «Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αλέξης Τσίπρας Τέμπη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ