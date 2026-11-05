Τσιόδρας προς Κομισιόν: Αποφασιστική αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα διατήρησης τροφίμων - iefimerida.gr

Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις από χάκερς σε επιχειρήσεις και σουπερμάρκετ σε χώρες της ΕΕ, ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του στη Κομισιόν ζήτησε αποφασιστική αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα διατήρησης τροφίμων.

Δεδομένου του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της κλίμακας των κυβερνοεπιθέσεων, ρωτά, επίσης, την Κομισιόν για το ποιες πρόσθετες ενέργειες εξετάζει για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης έντασης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας της ΕΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, τονίζει ότι oι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις με στόχο τα συστήματα ψύξης και κατάψυξης επιχειρήσεων λιανεμπορίου προκάλεσαν σημαντική οικονομική ζημία λόγω της αλλοίωσης τροφίμων και ότι οι επιθέσεις αυτές ανέδειξαν ευπάθειες στην επισιτιστική αλυσίδα της ΕΕ και θέτουν σε αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Παράλληλα, οι επιθέσεις αυτές εγείρουν ανησυχίες για την προστασία κρίσιμων υποδομών από υβριδικές απειλές και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την κλιμάκωση τέτοιων επιθέσεων.

O κ. Τσιόδρας καταλήγει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των αρμόδιων ευρωπαϊκών Οργανισμών για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων και των επιχειρήσεων ειδικά σε ό,τι αφορά τις «συνδεδεμένες» συσκευές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα διατήρησης τροφίμων επιχειρήσεων λιανεμπορίου και προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ

Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις με στόχο τα συστήματα ψύξης και κατάψυξης επιχειρήσεων λιανεμπορίου σε τουλάχιστον δέκα κράτη μέλη προκάλεσαν σημαντική οικονομική ζημία λόγω της αλλοίωσης τροφίμων, ανέδειξαν ευπάθειες στην επισιτιστική αλυσίδα της ΕΕ και θέτουν σε αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Παράλληλα, εγείρουν ανησυχίες για την προστασία κρίσιμων υποδομών από υβριδικές απειλές και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την κλιμάκωση τέτοιων επιθέσεων.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ποια είναι τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα σχετικά με αυτές τις επιθέσεις και ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ από κυβερνοεπιθέσεις;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα ενισχύσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών, των αρμόδιων ευρωπαϊκών Οργανισμών για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων και των επιχειρήσεων ειδικά σε ό,τι αφορά τις «συνδεδεμένες» συσκευές;

Δεδομένου του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της κλίμακας των κυβερνοεπιθέσεων, τι πρόσθετες ενέργειες εξετάζει για την ενίσχυση των δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης έντασης, υποβοηθούμενες από την χρήση τεχνητής νοημοσύνης;