Κ. Τσιάρας: Με εγκαλούν για ενίσχυση αγρότη 429 ευρώ -Υπάρχει μόνο ένα τηλεφώνημα συνεργάτη μου - iefimerida.gr

«Εκτός λογικής», χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.



Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα του συνεργάτη του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επανέλαβε ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

«Η δικογραφία εγκαλεί εμένα για ηθική αυτουργία για ποσό που φτάνει τις 22.900 ευρώ. Είναι όμως έτσι; Η απάντηση είναι η εξής: όλα αυτά είναι τα χρήματα που ο συγκεκριμένος γεωργός έπαιρνε από όλες τις καλλιέργειες, για όλα τα είδη των επιδοτήσεων και για όλα τα αγροτεμάχια τα οποία διέθετε. Όχι για την περίπτωση αυτή. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο που με βάση τον κανονισμό είναι μια αυτοτελής επιδότηση. Η επιδότηση που πήρε συνολικά για το "πρασίνισμα" ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι 2.970 ευρώ. Τα χρήματα που θα του αφαιρούνταν στην περίπτωση που το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ήταν προβληματικό είναι 190 ευρώ για το ένα και 429 αν ήταν και για τα τρία» δήλωσε ο Κ. Τσιάρας.

Ο ίδιος εξηγώντας τι είναι το πρασίνισμα σημείωσε ότι πρόκειται για «ένα οικολογικό μέτρο που δεν υφίσταται πλέον αλλά υφίστατο εκείνη την περίοδο, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε πόρους στους καλλιεργητές των οποίων τα χωράφια εφάπτονταν των αρδευτικών καναλιών ή εφάπτονταν δενδροστοιχιών».

«Δεν έχει διαβάσει κανείς τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι θέμα που πρέπει να το εξετάσουν οι δικαστικοί λειτουργοί που φτιάξανε τη συγκεκριμένη δικογραφία», ανέφερε επίσης, ενώ για το περιεχόμενο της δικογραφίας ξεκαθάρισε πως «ένα τηλεφώνημα μόνο υπάρχει».



Τσιάρας για παραίτηση: «Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά»

Απαντώντας γιατί παραιτήθηκε, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια του καθενός μας και με τον τρόπο που βλέπει τη συμμετοχή του στην πολιτική. Αν και εδώ τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα για τον ρόλο, την παρουσία και την ευθύνη του βουλευτή. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως ο βουλευτής δεν είναι τίτλος. Είναι ευθύνη να μεταφέρει τα δίκαια, τα νόμιμα, τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών του προς το κέντρο. Αλλά ένα δίκαιο, νόμιμο αίτημα ενός ανθρώπου, την αγωνία του, αν δεν την μεταφέρει ο βουλευτής τότε μιλάμε ενδεχομένως για τη μη ύπαρξη ανάγκης να υπάρχει κοινοβουλευτισμός στη χώρα. Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι για να προστατεύει τους βουλευτές, είναι για να τους δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη φωνή του αδύναμου πολίτη στο κέντρο. Με οποιονδήποτε τρόπο».

«Το ασυμβίβαστο θέλει συζήτηση»

Σε ερώτηση πώς κρίνει την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ο κ. Τσιάρας δήλωσε:

«Για το ασυμβίβαστο θεωρώ πως θέλει συζήτηση, έχει ξεκινήσει από παλιά και είναι μια δύσκολη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι ο βουλευτής είναι αυτός που μεταφέρει τα πραγματικά προβλήματα, έχει ώσμωση και γνώση για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, γνωρίζει ακριβώς σε ποιο βαθμό πρέπει να γίνονται οι παρεμβάσεις και με ποιον τρόπο πρέπει ο ίδιος, με τον ενεργό ρόλο που μπορεί να έχει, να προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, να αντιμετωπίζει παθογένειες, να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Με όλα αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με τον ρόλο και την παρουσία του βουλευτή. Εάν θέλουμε βουλευτές που είναι φιμωμένοι, που δεν μιλάνε και απλά είναι διακοσμητικοί ή διεκπεραιώνουν έναν ρόλο επειδή τυχαίνει να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες τους, τότε μιλάμε για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία».